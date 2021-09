Veera Kinnunen, rabbia per le critiche. E annuncia il sesso del bambino

editato in: da

Veera Kinnunen, 35 anni di successi, amore e carriera

È un periodo particolarmente felice per l’ex ballerina di Ballando con le Stelle Veera Kinnunen. Ha infatti da poco annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. Lo ha affatto attraverso il suo profilo Instagram, dove ha ricevuto anche il sostegno di fan, colleghi e amici. A rovinare la sua serenità, però, arrivano le opinioni non gradite sulla sua gravidanza.

Veera Kinnunen e il suo compagno Salvatore Mingoia non potrebbero essere più felici di così. I due, che sono diventati una coppia dopo che la ballerina ha messo fine alla sua chiacchierata storia con il collega Stefano Oradei, nata sotto i riflettori dello show di Milly Carlucci, stanno vivendo il momento più dello della loro vita. A breve diventeranno genitori del loro primo figlio, e sono lieti di condividere la gioia di questi mesi speciali con i loro sostenitori. Per questo, probabilmente, la ballerina si lascia spesso andare mostrando attimi della sua quotidianità sui suoi profili social.

Insieme ai commenti di chi per lei è felice, però, sono arrivati anche molti interventi decisamente invadenti e poco piacevoli che hanno fatto andare Veera su tutte le furie. È così intervenuta attraverso delle stories per mostrare tutto il suo disappunto, il suo nervosismo e la sua rabbia e per mettere un freno alle opinioni poco gradite di alcuni haters:

Perché non smettete di dirci quello che dobbiamo e non dobbiamo fare? Il mio in-box – ha confessato la Kinnunen – è pieno di opinioni su ogni cosa che faccio o non faccio. Non mi era mai successo. Ma evidentemente la gravidanza altrui fa uscire il medico in voi.

Si è così detta arrabbiata, affermando di aver ricevuto critiche per le sue scelte lavorative, per i chili presi o non presi in gravidanza e per ogni attività che intraprende. Parole e giudizi, insomma, che possono far sentire ogni donna che sta vivendo un momento così speciale, ma anche molto delicato, in difficoltà.

Ma vogliamo capire che ogni genitore fa il meglio che può e che crede? E soprattutto se non ho chiesto la tua opinione, non è gradita.

Come già successo in passato anche ad altre star del mondo dello spettacolo, Veera Kinnunen si è trovata a fare i conti con la maleducazione di alcuni utenti del web. Il suo sfogo sarà bastato per mettere definitivamente un punto alle inaccettabili critiche sulle sue prime scelte da mamma?