Ballando con le stelle, anche Sara Di Vaira lascia: il commento di Milly

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Milly Carlucci dice addio a un’altra colonna portante di Ballando con le stelle: anche Sara Di Vaira lascia il programma, dopo dieci anni di onorato servizio.

A darne notizia è stata la stessa ballerina durante l’ultima puntata dello show. Un annuncio passato un po’ in sordina per via della tanta carne al fuoco della semifinale, tra la partecipazione di Monica Bellucci, il toccante momento di Morgan con la figlia e l’addio di Simone Di Pasquale.

Ballando, anche Sara Di Vaira lascia lo show

Durante il primo blocco del programma, quello dedicato alla gara dei giovanissimi, Sara Di Vaira è comparsa nella clip di presentazione della figlia Brenda Gazzoli, concorrente tra i ragazzi e ha pronunciato delle parole che sono state solo il preludio dell’annuncio ufficiale: “Non potevo chiudere il mio percorso in un modo migliore di questo, insieme a lei”, ha detto nel video.

Poi l’esibizione in studio e le lacrime che non è riuscita a trattenere, specie dopo il commento di Milly Carlucci: “Sara è una delle colonne portanti di questa edizione e se è vero che questo sarà il tuo ultimo anno, ci mancherà una gamba da ora in poi”.

Sara Di Vaira a Ballando, la vittoria e le polemiche

Per Sara Di Vaira sono stati dieci anni intensi. La ballerina ha partecipato per la prima volta nel 2009 in coppia con l’attore Maurizio Aiello. Nel 2019 la vittoria nell’edizione in cui faceva coppia con Lasse Matberg e la conferma nel ruolo di insegnante. La sua ultima esibizione in pista quest’anno con Valerio Rossi Albertini.

Nell’ultima edizione l’insegnante è stata criticata per via della partecipazione della figlia Brenda Gazzoli alla gara dei giovanissimi. La bimba aveva conquistato tutti portando a casa la vittoria nella semifinale della gara, suscitando non poche amarezze sui social dove il pubblico ha accusato la ballerina di aver in quale modo spinto la performance della figlia. “In passato c’erano altri allievi della mamma, ora tocca a me perché sono brava”, aveva assicurato Brenda.

Ballando con le stelle, una squadra da rifare

Come dicevamo, per Milly Carlucci questo è stato un anno molto difficile. Superato quasi indenne dal punto di vista del Covid (che invece l’anno scorso aveva creato non pochi problemi e defezioni), il 2021 è stato contraddistinto dagli addii di diversi ballerini che avevano fatto la storia del programma.

A cominciare da Raimondo Todaro, sicuramente il volto più rappresentativo dello show passato ad Amici, proseguendo con Simone Di Pasquale per arrivare a Sara Di Vaira. Per la conduttrice, dunque, è tempo di riflessioni e nuovi casting per trovare maestri in grado di tenere alto il livello del programma e che siano in grado di conquistare il pubblico come i loro predecessori.