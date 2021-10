Ballando con le stelle, Milly ancora ferita: la frecciata a Raimondo Todaro

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Non poteva iniziare meglio, questa nuova stagione di Ballando con le stelle: la prima puntata si è rivelata un perfetto mix tra divertimento e qualche piccola polemica, che ha reso lo show ancora più piccante. Milly Carlucci, perfetta padrona di casa, ha però saputo stemperare gli animi anche nei momenti più complicati. Ma non ha esitato a lanciare una frecciatina davvero pungente.

Ballando con le stelle, esordio splendido

Questo primo appuntamento di Ballando è stato sorprendente, ma non ci aspettavamo nulla di meno. D’altronde il cast è davvero incredibile e la giuria – completamente confermata dallo scorso anno – ha deciso di non risparmiarsi. Sin dalle primissime esibizioni, sono volate critiche e persino qualche polemica. È stato il caso di Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina, che hanno eseguito un cha cha cha non proprio perfetto, tuttavia ricco di energia e di voglia di fare. I giudizi sono stati davvero taglienti, tanto che la ballerina si è arrabbiata: “Non lo accetto, potrà anche essere andato fuori tempo ma ha ballato meglio di molti altri. Vuol dire che c’è un pregiudizio nei suoi confronti”.

Per fortuna la tensione è subito scemata, dal momento che siamo solo alla prima puntata e di strada da fare ce n’è ancora molta. Uno dei momenti più emozionanti è stato senza dubbio l’ingresso in scena di Pippo Baudo, ospite dello show e ballerino per una notte. Milly gli ha riservato uno splendido omaggio, quale uno dei personaggi più importanti della tv italiana, del secolo scorso e anche di questo.

Milly Carlucci, la frecciatina a Raimondo Todaro

Insomma, l’esordio di Ballando con le stelle si è rivelato un vero successo e la competizione è subito entrata nel vivo. Quest’anno ci sono molte new entry, che hanno saputo conquistare la scena in pochissimo tempo. Proprio nel presentare una delle nuove ballerine, Milly Carlucci non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina a Raimondo Todaro. È successo dopo l’esibizione di Fabio Galante e Giada Lini, quando la conduttrice ha affermato: “Non abbiamo dato l’adeguato benvenuto ad una nuova maestra di ballo”.

Quindi, introducendo Giada, si è lasciata sfuggire: “Vedi, come si strappano i giocatori alla concorrenza? L’abbiamo presa al programma inglese, l’abbiamo strappata ai nostri amici-concorrenti inglesi”. Impossibile non notare il riferimento velato (ma non troppo) a Raimondo Todaro, che ha lasciato Ballando solo pochi mesi fa per volare ad Amici, dove veste i panni del professore di ballo. La polemica tra lui e Milly ha tenuto banco durante l’estate, e a quanto pare potrebbe non essersi ancora spenta.