Chi è Giada Lini, maestra di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Giada Lini è una vera fuoriclasse, campionessa italiana, ha girato il mondo grazie al suo talento. Volto noto della tv britannica ed ex ballerina professionista di Amici, diventa insegnante a Ballando con le stelle 2021.

Chi è Giada Lini

Giada Lini, 30 anni, di Bassano del Grappa, si forma artisticamente nella scuola dei genitori (Mauro e Patrizia), la International Dance. Il fratello minore, Leonardo segue le orme di Giada, diventando un ballerino latinista.

Sin da giovanissima, la Lini si distingue per il suo talento, partecipando a varie competizioni nazionali ed internazionali. Conquista il titolo di campionessa italiana ed si piazza tra i finalisti ai Campionati del mondo, in coppia con il collega conterraneo Alberto Faccio.

Fidanzato

Giada è fidanzata con il ballerino ventisettenne di origini siciliane Graziano Di Prima, il quale, nel 2019, le ha proposto di sposarlo sul palco dello show Burn The Floor.

Durante il tour a Watford, Graziano si è inginocchiato e ha chiesto a Giada di coronare il loro sogno d’amore, sotto le luci dei riflettori. Dopo la romantica proposta, i due hanno dovuto rimandare il matrimonio, a causa della pandemia.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

Nel 2014, Giada entra nel cast dei professionisti di Amici di Maria di Maria De Filippi e, successivamente, parte per vari tour internazionali con compagnie straniere. Il talent di Canale 5 è galeotto; Giada si innamora del collega Graziano, suo collega nel programma.

Sempre insieme al suo fidanzato, entra nella compagnia australiana Burn the Floor con tournée in tutto il mondo. Dal 2019, la Lini e il compagno fanno parte del programma televisivo Strictly Come Dancing Live, la versione britannica di Ballando con le stelle.

Prima del lockdown, la coppia è nello spettacolo itinerante Havana Nights, uno show di ballo latino americano. Purtroppo, a causa dell’epidemia mondiale, riescono a fare metà delle date previste. Giada e Graziano appaiono molto felici insieme e sono molto amati dal pubblico e dalla stampa inglese.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Quest’anno Giada fa il suo ingresso nel team di maestri di Ballando con le stelle, dopo aver maturato una notevole esperienza nell’analogo programma trasmesso in UK. Il suo partner nel talent capitanato dalla Carlucci, sarà l’ex calciatore Fabio Galante.

Profili Instagram e Facebook

Giada ha un suo account Instagram (giada.lini) con più di 13 mila followers; i suoi post la ritraggono mentre danza, in coppia con il fidanzato o nei momenti di relax. La ballerina veneta ha anche un profilo Facebook con il suo vero nome.