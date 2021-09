Ballando con le stelle 2021: quando inizia, cast, maestri e giuria

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

L’attesa sta per finire e dopo mesi di entusiasmanti conferme e inattesi abbandoni, la nuova edizione di Ballando con le Stelle è alle porte. Milly Carlucci è pronta e carica più che mai, come del resto lo è il pubblico che non perde nemmeno un momento del percorso dei VIP, disposti a cimentarsi nei più disparati stili di danza.

Anche quest’anno il cast è ricco di nomi che terranno i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo: 13 personaggi famosi del mondo dello spettacolo (e non solo), affiancati come sempre da altrettanti maestri di danza, tra graditi ritorni e qualche assente. Tutti pronti per la primissima puntata in onda sabato 16 ottobre in prima serata, come sempre su Rai 1.

Dopo mesi di toto-nomi, tra ipotesi e qualche anticipazione fornitaci dalla stessa Milly Carlucci, finalmente conosciamo il cast completo della nuova edizione di Ballando con le Stelle. È stata proprio la conduttrice a volere fortemente Al Bano, per sua stessa ammissione: “Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi – ha svelato a DiPiù Tv -. Ma i grandi come lui non temono sfide”. Dopo settimane di tira e molla anche Arisa, ex coach di Amici di Maria de Filippi, alla fine ha ceduto alle lusinghe della Carlucci. Ma le ugole d’oro della musica italiana presenti nel cast non finiscono qui: potremo ammirare nelle vesti di ballerini Mietta (reduce dall’ultima edizione de Il Cantante Mascherato) e Morgan, la cui partecipazione è stata in bilico fino all’ultimo momento (forse anche tuttora).

Con un annuncio a sorpresa a Oggi è un altro giorno, lo scorso settembre è stata confermata la presenza di Memo Remigi nel cast di Ballando con le stelle, che si sfiderà tra gli altri contro un tris di sportivi: Andrea Iannone, ex campione di motociclismo (e celebre ex di Belen), l’affascinante ex calciatore Fabio Galante e l’ex rugbista Alvise Rigo (per la gioia del pubblico femminile). Potremo rifarci gli occhi anche con lo splendido sorriso di Valerio Rossi-Albertini, il divulgatore scientifico dal fascino irresistibile.

Nel cast di Ballando con le Stelle 2021 anche l’attrice Valeria Fabrizi, star di Che Dio ci aiuti, il parrucchiere delle VIP Federico Fashion Style (che ci regalerà momenti magici, ne siamo sicure), la modella Bianca Gascoigne, figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne, e dulcis in fundo anche la strepitosa Sabrina Salerno.

Ballando con le Stelle 2021, i maestri di ballo (tra addii e nuovi arrivi)

Non deve essere stato semplice per Milly Carlucci tenere i nervi saldi, durante la preparazione di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. È pur vero che lo scorso anno ha avuto a che fare con un imprevisto dopo l’altro (tra Covid e infortuni), ma quando ad abbandonare la nave sono i maestri di ballo non è proprio bello. Non ci saranno le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi (entrambe in dolce attesa), Marco De Angelis e neanche Raimondo Todaro, impegnato nelle nuove vesti di coach ad Amici. Assenti anche Stefano Oradei e Tinna Hoffmann.

Ma quindi chi guiderà nel tortuoso ma affascinante percorso a suon di passi di danza in questa edizione di Ballando? Ecco le probabili coppie (da confermare):

Sabrina Salerno con Samuel Peron

Memo Remigi con Maria Ermachkova

Arisa con Vito Coppola

Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira

Federico Fashion Style con Anastasia Kuzmina

Andrea Iannone con Lucrezia Lando

Mietta con Maykel Fonts

Alvise Rigo con Tove Villför

Fabio Galante con Giada Lini

Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale

Morgan con Alessandra Tripoli

Valeria Fabrizi con Giordano Filippo

Al Bano con Oxana Lebedew

Spiccano tra i “nuovi” arrivi Alessandra Tripoli, che finalmente torna dopo la maternità e che sarà in coppia con Morgan, il maestro Vito Coppola, che ballerà con Arisa, e Oxana Lebedew che a quanto pare sarà al fianco di Al Bano Carrisi.

Ballando con le Stelle 2021, l’immancabile giuria

Confermatissima, ovviamente, la giuria di Ballando con le Stelle che affianca Milly Carlucci e, ammettiamolo, dona al programma quel pepe in più che non guasta mai. Tornano quindi Carolyn Smith in qualità di presidentessa della giuria, la giornalista Selvaggia Lucarelli, lo stylist Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Immancabile al fianco della Carlucci un altro protagonista indiscusso dello show, il cantante Paolo Belli. Naturalmente con la sua band!

Ballando con le Stelle 2021, gli ospiti speciali

Come sempre la pista di Ballando con le Stelle è pronta ad accogliere i “ballerini per una notte” e quest’anno Milly Carlucci ha davvero intenzione di sorprenderci. Sembra ormai ufficiale che sia riuscita ad accaparrarsi niente meno che Marcell Jacobs, il velocista reduce dal trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e già idolo di milioni di fan in tutto il mondo. Tra gli ospiti speciali dovremmo ammirare anche Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di Calcio, e il campionissimo Ronaldo.