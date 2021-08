Ballando con le stelle, Ornella Boccafoschi è incinta: “Si chiamerà Federico”

editato in: da

Dopo il tenero annuncio di Veera Kinnunen, anche Ornella Boccafoschi ha fatto sapere di essere in attesa di un bambino. La professionista, a anni volto di punta di Ballando con le stelle, è stata maestra di Fausto Leali, Enrico Papi e Ninetto Davoli. La novità giunge dalle colonne del settimanale DiPiù, al quale ha affidato anche la rivelazione del nome del nascituro: “Si chiamerà Federico”.

Il talent di Rai1 deve quindi fare a meno di un altro dei grandi nomi del cast, dopo l’addio inaspettato di Raimondo Todaro e la gravidanza di Veera Kinnunen, incinta del primo figlio da Salvatore Mingoia. I maestri storici dello show saranno comunque sostituiti, anche perché non si può fare altrimenti, ma ancora non ci sono state conferme ufficiali sulla composizione degli artisti presenti sulla pista dal 16 ottobre 2021.

Ornella Boccafoschi ha già rivelato di essere in attesa di un maschietto e di volerlo chiamare Federico, come “ricco di fede”. Il nome scelto non è arrivato a caso ed è stato deciso di comune accordo con il marito Francesco. Entrambi hanno dichiarato di essere molto credenti. I due sono già genitori di una bambina, Matilde, che ha due anni e mezzo.

La ballerina ha inoltre fatto sapere di voler conservare le cellule staminali, così come ha fatto per la sua primogenita. Ornella ha scoperto di essere incinta a febbraio 2021 in maniera del tutto inaspettata, perché aveva avuto difficoltà nel concepimento prima di avere la sua prima figlia. La gioia è stata quindi grande e i due futuri genitori non vedono l’ora di stringere tra le braccia il loro bambino.

L’amore tra Ornella Boccafoschi e suo marito Francesco dura da molti anni e si conoscono fin da quando erano bambini. Si sono poi ritrovati per caso sui social e da quel momento non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2014, con una cerimonia romantica nel convento di Acireale, in provincia di Catania.

Una nuova gravidanza, quindi, per il cast di Ballando con le stelle, ma c’è qualcuno che ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti. È il caso di Raimondo Todaro, che ha annunciato di voler abbandonare la trasmissione anche prima di parlarne con Milly Carlucci. Il ballerino siciliano ha anche raccontato di aver contratto il Covid in maniera piuttosto seria e di non aver avuto modo di confrontarsi con la conduttrice perché in isolamento.