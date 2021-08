Ballando con le Stelle, è finita tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis

editato in: da

Le storie d’amore, vere o presunte, sono sempre state di casa a Ballando con le Stelle. Molte volte, infatti, si è vociferato di flirt o sono nate delle relazioni ufficiali dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. È il caso della storia tra due protagonisti dello show, Lucrezia Lando e Marco De Angelis, che sembrava destinata a durare a lungo. Al contrario, invece, i due hanno annunciato l’addio.

A dare l’annuncio è stata Lucrezia Lando, che nell’ultima edizione del programma aveva fatto coppia proprio con il vincitore: Gilles Rocca. I pettegolezzi sull’esistenza di un feeling particolare tra lei e il suo compagno di ballo erano stati tutti smentiti prontamente. Lui, infatti, è felicemente fidanzato da tempo con Miriam Galanti. Lei, invece, subito dopo la fine dello show aveva ufficializzato la relazione con il collega, che per lungo tempo l’aveva corteggiata.

Ora, parlando alle pagine del settimanale Di Più, la ballerina ha però dato la notizia che tutti i fan della coppia non avrebbero mai voluto sentire: tra lei e Marco è ufficialmente finita. A prendere la decisione proprio la Lando, che ha detto addio Marco De Angelis per un motivo ben preciso. La loro relazione, almeno stando alle sue dichiarazioni, metteva un freno alla sua carriera. Lucrezia, invece, ha voglia di dedicarsi principalmente al suo futuro, di cogliere tutte le occasioni che la vita le pone davanti e di arrivare il più lontano possibile dal punto di vista lavorativo.

Ho capito – ha affermato – che l’amore in questo momento era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Ma forse la colpa è stata anche della passione, che era finita.

Insomma, l’amore tra i due non è stato sufficiente per far sì che l’innamoramento iniziale si trasformasse in solide basi per una lunga e solida relazione d’amore. Per quanto, però, i due abbiano deciso di prendere strade diverse, probabilmente dovranno ancora frequentarsi a lungo, almeno nello studio di Ballando con le Stelle. Salvo smentite, dovrebbero far parte del cast della prossima stagione che, quest’anno, ha già subito un importante cambiamento: l’addio di Raimondo Todaro.

Con le sue parole, Lucrezia Lando è sembrata essere assolutamente determinata a non tornare sui suoi passi. Il ritorno di fiamma, quindi, è al momento fuori discussione. Sarà veramente così o, magari durante la prossima stagione del programma di Milly Carlucci, ci riserveranno delle sorprese?