Chi sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando, vincitori di Ballando con le Stelle 2020

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2020. L’attore e la ballerina hanno trionfato in finale, battendo Paolo Conticini e Veera Kinnunen, ma soprattutto Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, super favoriti per la vittoria. La coppia si è piazzata “solo” quarta, mentre Alessandra Mussolini, in coppia con Samuel Peron a causa della positività di Maykel Fonts, è arrivata terza. A completare la classifica Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, e Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Gilles e Lucrezia hanno trionfato con il 58% dei voti, alzando la coppia di Ballando con le Stelle visibilmente emozionati. “Sono felice, Milly ti sono grato”, ha commentato l’attore. Una vittoria che arriva in un’edizione segnata da problemi, stop e infortuni in cui la Carlucci non ha mai mollato, trovando sempre soluzioni e portando a casa ottimi risultati in termine di ascolti.

Classe 1983, Gilles Rocca è originario di Roma e si è fatto notare nel corso del Festival di Sanremo 2020. Mentre sul palco andava in scena la lite fra Bugo e Morgan, con Amadeus e Fiorello basiti da ciò che stava accadendo, le telecamere avevano inquadrato l’attore. All’epoca Gilles lavorava come fonico all’Ariston collaborando con la ditta del padre e in tanti erano rimasti colpiti dal suo fascino. Sul web era iniziata una caccia all’uomo e in brevissimo tempo Rocca era diventato una star di Instagram.

Affascinante e talentuoso, Gilles Rocca è legato a Miriam Galanti, anche lei attrice, ed è molto geloso della sua privacy. Legato al mondo dello spettacolo a doppio filo, ha collaborato con molte produzioni Rai grazie all’azienda di famiglia, lavorando dietro le quinte di Domenica In, Mezzogiorno in Famiglia e I Fatti Vostri. Non solo: Gilles è stato anche di fronte alle telecamere, prendendo parte, ormai diversi anni fa, al reality Campioni, il sogno, insieme a Sossio Aruta. Promessa del calcio a soli 21 anni, a causa di un infortunio Rocca ha lasciato tutto e ha iniziato a studiare recitazione. L’abbiamo visto in diverse fiction e film di successo, da Carabinieri a i Cesaroni, passando per Distretto di Polizia e Don Matteo.

Classe 1997, originaria di Bassano del Grappa, Lucrezia Lando è una ballerina esperta di latino-americano. Con il suo partner di ballo, Giacomo Ballarin, ha partecipato a numerose competizioni fra cui gli Open Latin. Lucrezia è approdata a Ballando con le Stelle nel 2018 dove Milly Carlucci l’ha scelta per ballare in coppia con Giaro Giarratana, modello francese. Solo tempo dopo la Lando ha confessato di aver vissuto una love story con lui, annunciandolo quando ormai era finita.