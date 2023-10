Fonte: IPA Milly Carlucci, 10 look che hanno fatto la storia della regina di “Ballando”

Quest’anno il cast di Ballando con le Stelle è ricco di nomi famosissimi: da Simona Ventura (e consorte) a Paola Perego, dal nonno d’Italia Lino Banfi alla vulcanica Wanda Nara. E nel mezzo lui, il giovane Lorenzo Tano, con la faccia da bravo ragazzo e quel fare talmente timido e imbarazzato da venir voglia di abbracciarlo ripetendogli che va tutto bene. Una bella rivelazione dello show danzereccio di Milly Carlucci il figlio di uno degli attori italiani più famosi di sempre: Rocco Siffredi.

Lorenzo Tano a “Ballando”, il bravo ragazzo di cui avevamo bisogno

Ebbene sì, Lorenzo Tano è il primo figlio di Rocco Siffredi, nato dall’amore con la compagna di una vita, Rozsa Tassi (al secolo Rosa Caracciolo). Faccia da bravo ragazzo, un modo di fare educato e mai sopra le righe. Tutto ci si aspetterebbe dall’erede del “re del porno” internazionale fuorché questo fare tanto dolce e discreto.

Ed è questo il punto: sono solo pregiudizi. L’esordio di Lorenzo a Ballando con le Stelle, scelto da Milly Carlucci in un cast stellare che vede tra gli altri Simona Ventura col compagno Giovanni Terzi, Paola Perego, Lino Banfi, Rosanna Lambertucci fresca di nozze e la vulcanica argentina Wanda Nara, è stato la vera rivelazione di questa edizione dello show del sabato sera di Rai 1.

Classe 1996, Lorenzo è il ragazzo di cui probabilmente la nostra televisione aveva bisogno, un volto pulito che è lontano anni luce dai ritratti dei giovani che spesso sentiamo o vediamo sul piccolo schermo. Niente toni accesi o atteggiamenti di sfida, nessuna pretesa né arroganza, nonostante in qualche modo potrebbe permetterselo. Lorenzo no, lui segue il suo percorso dimostrando di essere cresciuto con amore e senso di responsabilità.

Si è diplomato alla British International School di Budapest, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all’università e da qualche anno studia e si impegna per diventare un ottimo content creator. Nel frattempo ha contribuito alla nascita e al successo della Rocco Siffredi Academy, occupandosi dei social e – soltanto in tempi recenti – dirigendo il suo primo film hard. Sempre dietro le quinte, sempre un passo indietro.

Lorenzo Tano, orgoglio di papà Rocco Siffredi

La performance della prima serata di Ballando con le Stelle non ha convinto i terribili giudici – Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, ma ha acceso le voci sul particolare feeling con la maestra Lucrezia Lando. In ogni caso Lorenzo Tano ha reso orgoglioso papà Rocco Siffredi che, subito prima della diretta, ha condiviso su Instagram una storia a sostegno del figlio, invitando i suoi fan a votarlo con un pizzico di ironia: “Ragazzi, mettete un like. Serve la vostra energia, io ce l’ho sempre messa tutta per voi!”.

“Mi ha detto di concentrarmi solo sul ballo senza pensare all’esterno”, questo il consiglio che ha dato a Lorenzo prima di cimentarsi nella sua prima avventura televisiva. Intanto il giovane figlio d’arte ha già conquistato il pubblico, superando con eleganza le battutine allusive dei giudici che non si sono risparmiati, come c’era da aspettarsi.