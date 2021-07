Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sceglie Morgan per il cast

editato in: da

Ballando con le Stelle sta per tornare e Milly Carlucci avrebbe già scelto il primo membro del cast: Morgan. Secondo alcune indiscrezioni l’ex compagno di Asia Argento parteciperà alla trasmissione in un’edizione che promette scintille.

Lo show, come annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022, andrà in onda in autunno. Quest’anno Milly avrebbe in mente di rivoluzionare la trasmissione, aggiungendo qualche novità a un format già ben collaudato. Fra le particolarità della prossima edizione dello show ci sarà Morgan che tornerà a Ballando con le Stelle dopo la sua partecipazione nel 2016 come “ballerino per una notte”.

A svelarlo una fonte a TPI. “C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021 – si legge -, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan”. Il musicista sarebbe stato voluto fortemente da Milly Carlucci, la mente dietro il successo di Ballando. La conduttrice avrebbe inoltre deciso di portare qualche novità anche nella giuria dello storico show.

Alcune anticipazioni svelano che Guillermo Mariotto non ci sarà. Lo storico giurato, dopo aver lasciato la giuria de Il Cantante Mascherato, potrebbe non tornare nemmeno a Ballando con le Stelle. Al suo posto potrebbero arrivare altri personaggi forti come Platinette o Costantino della Gherardesca. Fra i nomi anche quello di Bianca Guccero, attrice e cantante al timone di Detto Fatto. L’edizione 2020 dello show è stata piuttosto movimentata, segnata da numerosi contrattempi e problemi.

Personaggio controverso, fra musica e tv, Morgan potrebbe creare dinamiche molto interessanti a Ballando con le Stelle. Il cantante è stato legato per diverso tempo ad Asia Argento da cui ha avuto la figlia Anna Lou, mentre nel 2012, proprio durante la sua partecipazione a X Factor, si è legato a Jessica Mazzoli che gli ha regalato la secondogenita Lara. Nel 2020 è nata la sua terza figlia, Maria Eco, frutto del legame con Alessandra Cataldo. Eclettico e sopra le righe, è stato ospite di numerose trasmissioni, fra dichiarazioni e alcuni casi mediatici. Da Live – Non è la D’Urso, dove raccontò dello sfratto, ad Amici, dove lasciò la trasmissione per contrasti con il pubblico e la redazione, sino alla recente polemica con Amadeus per Sanremo.