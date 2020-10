Asia Argento compie 45 anni: al party si scatena con la figlia Anna Lou. E Morgan commenta

editato in: da

Una vita sempre sul filo dell’eccesso, da vera ‘bad girl’: ora Asia Argento festeggia i suoi 45 anni, e non poteva che farlo con un party travolgente. Musica altissima, tanti ospiti pronti a scatenarsi e la compagnia di sua figlia Anna Lou Castoldi, che ha immortalato alcuni dei momenti clou della festa così da condividerli su Instagram. Nel frattempo, Morgan ha pubblicato un lungo messaggio d’auguri che ha sorpreso tutti.

Per il suo compleanno, Asia Argento ha optato per una serata in discoteca in compagnia di tantissimi amici, pronta a divertirsi in maniera sfrenata. Anna Lou, la giovane attrice nata 19 anni fa dalla relazione tra Asia e Morgan (alias Marco Castoldi), ha testimoniato l’allegria e la spensieratezza del party al quale ha partecipato, pubblicando tra le sue storie di Instagram alcune foto e dei brevi video dai quali si percepisce chiaramente l’atmosfera festosa. Ed è evidente che mamma e figlia sono davvero molto unite, ora più che mai grazie ai progetti lavorativi che hanno deciso di intraprendere insieme.

Asia Argento festeggia così il suo 45esimo compleanno, con un party fuori dagli schemi che rappresenta la sua vita reale. Una carriera che l’ha portata, dal suo esordio in tenera età, a raggiungere il successo a livello internazionale, una vita sentimentale burrascosa che le ha lasciato cicatrici indelebili, ma anche piccoli momenti di incredibile gioia che porta con sé nel cuore – in primis proprio quelli legati ai suoi figli.

Sempre nell’occhio del ciclone, la Argento ha recentemente combattuto con le unghie e con i denti per risollevarsi dal terribile dramma del suicidio del suo fidanzato Anthony Bourdain, e poi ancora per liberarsi dalle continue critiche in merito al suo breve flirt con Fabrizio Corona. Per non parlare del difficile rapporto che ha sempre avuto con Morgan, che anche dopo anni di separazione continua a portare tensioni nella sua vita. Ma è proprio quest’ultimo ad aver condiviso sui social un bellissimo messaggio in occasione del compleanno di Asia.

Morgan ha deciso di ricordare con un unico post due grandi artiste e due grandi donne, che hanno entrambe contribuito a cambiare la sua vita. Asia Argento compie gli anni lo stesso giorno di Loredana Bertè, ed è a loro che vanno gli auguri dell’ex leader dei Bluvertigo: “Diverse tra di loro, ma amiche, entrambe ‘rock’, anticonvenzionali, belle ed esteticamente leader, nel senso che sono attive e grandi punti di riferimento per la moda, perché se la inventano artigianalmente: una taglia (Asia) l’altra cuce (Loredana)” – scrive Morgan.

E ancora, l’artista milanese racconta alcuni aneddoti che lo riportano indietro nel tempo, all’epoca in cui Anna Lou non era ancora nata. Splendide confessioni di vita vissuta che Morgan ci regala con il cuore in mano, sino ad una conclusione che sorprende: “Faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c’è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall’amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia”.