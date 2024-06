Asia Argento celebra tre anni di sobrietà: “Più importante del mio compleanno”

Fonte: Ansa Asia Argento

“Oggi compio 3 anni di sobrietà“: un nuovo inizio per Asia Argento, che su Instagram si ripresenta ai follower con un traguardo importantissimo, quello della sua vittoria su alcol e droghe. Da tre anni la sua vita è cambiata e per lei è iniziato un percorso di rinascita: l’attrice ha voluto ringraziare tutte le persone più importanti, quelle che le sono state accanto e l’hanno supportata nel suo cammino verso la sobrietà.

Asia Argento, tre anni da sobria: la sua rinascita

Un traguardo che celebra con orgoglio quello dei tre anni di sobrietà, e che ci tiene a condividere con i suoi follower: Asia Argento ha pubblicato un post su Instagram dove troneggia in bella vista la monetina degli Alcolisti Anonimi. C’è poi un cartoncino di congratulazioni, l’annuncio “senza alcol e droghe da 3 anni” e infine un ritratto, firmato da Simone Arrighi, dove appare sorridente, fiera, serena.

“Oggi compio 3 anni di sobrietà – ha scritto a corredo degli scatti -. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita”. L’attrice ha voluto rendere merito all’insieme di linee guida per agire nel recupero dalla dipendenza su cui si fonda l’operato degli Alcolisti Anonimi. “Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo. Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso. Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria”.

E poi ha scritto: “Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena“, un grande traguardo che oggi la vede lontana da una vita fatta di eccessi, depressione e tanta sofferenza. Asia ha anche voluto ringraziare le persone che le sono state accanto in questo cammino: “Grazie ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente“.

Il passato di sofferenza di Asia Argento

“Non riuscivo più a vivere“: Asia Argento non ha mai fatto mistero di aver avuto seri problemi con l’alcol, che hanno condizionato la sua vita. Nel salotto di Caterina Balivo aveva raccontato: “Era una dipendenza e in merito c’è una stigmatizzazione. L’alcolismo è una malattia e non un vizio. Inizia come tale, magari. Io ho iniziato perché ero timida e mi aiutava a sentirmi a mio agio con gli altri. È però diventata una compulsione. Non volevo bere ma mi ritrovavo a farlo. Nessuno psicologo è riuscito ad aiutarmi ed è sempre peggiorata”.

“A volte ho bevuto al mattino, a casa con i miei figli e loro mi hanno vista così”, ha rivelato a La volta buona. Una vita complicata quella dell’attrice, fatta di ferite profonde, dall’alcolismo alla depressione, passando per le violenze della madre. “Ho pensato tante volte al suicidio a causa del mio tormento mentale”. Oggi però si definisce una sopravvissuta: la vita ha avuto la meglio e oggi Asia vuole godersi ogni momento, senza più dolore.