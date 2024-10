Asia Argento e Simone Bozzelli

Asia Argento e Simone Bozzelli sono legati da un profondo affetto, ma non sono una coppia. Lo ha fatto sapere la Argento su Instagram, commentando la sua presenza alla Festa del Cinema di Roma: la presenza di ambedue sul red carpet, soprattutto mano nella mano, aveva lasciato intendere una liaison romantica.

Asia Argento: “Amo alla follia Simone, ma non è il mio fidanzato”

I rumor sulla presunta relazione tra Asia Argento e Simone Bozzelli? Frenati dalla stessa Argento sul nascere. Sembravano affiatatissimi (e lo sono, invero) sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, ma, sebbene ci sia un forte sentimento, non sono una coppia. Ipotesi smentita su Instagram, quindi.

“Sarà che Longlegs è un film horror (fra l’altro paurosissimo) quindi per me uno spasso, sarà che l’ho visto con Simone, che amo alla follia anche se non è il mio fidanzato, ma ieri sera alla Festa del Cinema di Roma mi sono sentita stranamente a mio agio e mi sono divertita un sacco”. Il regista Bozzelli aveva invece scritto: “Serata di apertura con la mia anima gemella”, e la Argento: “Per la prima volta in vita mia ero a mio agio grazie a te”.

Ribelle sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Al Roma Film Fest 2024, Asia Argento, per la prima dell’horror Longlegs, ha sfilato sul red carpet con un look da vera ribelle allergica al dress code richiesto sul tappeto rosso. Mano nella mano con Simone Bozzelli, ha optato per un dress total black, da sempre la sua “firma” stilistica, e borsa maxi. Poteva forse mancare alla premiere di un horror, proprio lei che è la figlia di Dario Argento, il Maestro del Brivido? Il suo maxi dress nero, un modello con taglio irregolare e gonna asimmetrica, è perfetto per lei: il tocco di contrasto? Gli stivali in camoscio. Ma la maxi bag ha conquistato tutti: il modello Japanese bag MM6 Maison Margiela costa circa 340,00 euro.

Il periodo di rinascita di Asia Argento

Quella che sta vivendo Asia Argento al momento è una vera e propria rinascita. Da tre anni e più di tre mesi, ha smesso di toccare alcool, ricordando quel periodo in cui beveva persino al mattino. Una ripartenza, la sua, non facile, ma spinta dal desiderio di fare di più e di meglio per la propria famiglia. Frequenta abitualmente gli Alcolisti Anonimi, trascorre del tempo con le persone che più ama, e quei momenti tanto complessi e difficili del suo passato sono finalmente alle spalle.

“Ho avuto un’illuminazione. Dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino. Ho iniziato a praticare il buddismo, che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me. Sono tornata nei gruppi di parola degli Alcolisti Anonimi: continuo a frequentarli e ogni giorno mi riprometto di non bere e di non usare droghe”. Un momento pieno di vita, di gioia, ma anche d’amore: quello verso se stessa, la sua famiglia. E il regista Bozzelli, con cui, però, come ha assicurato, non c’è alcuna relazione esclusiva.