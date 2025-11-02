Ospite di Silvia Toffanin per celebrare il traguardo dei 50 anni, l'attrice ha rivelato di aver vissuto mesi piuttosto duri e complicati a causa di un parassita

IPA Asia Argento

Asia Argento è tornata nello studio di Verissimo con l’energia di chi ha attraversato tempeste e ora sceglie la quiete. Niente feste mondane, nessun clamore: per il suo cinquantesimo compleanno, traguardo raggiunto di recente, l’attrice e regista ha preferito rifugiarsi nel calore più autentico, quello dei suoi figli Anna Lou e Nico. Insieme, una giornata alle terme, tra silenzi, acqua calda e risate familiari. Ma dietro la sua apparente serenità, c’è anche un piccolo incidente di percorso registrato nell’ultimo periodo: ha contratto l’ameba durante un viaggio in Venezuela.

L’ameba di Asia Argento, cos’è, come si prende e conseguenze

“Ho preso l’ameba in Venezuela, mangiando cibo tropicale. Sono stata piuttosto malaccio”, ha confessato Asia Argento a Verissimo, con il sorriso di chi ha imparato a ridere anche delle fragilità.

Fare i conti con il parassita è stato però tutt’altro che facile, soprattutto perché si è presentato durante le riprese di un film venezuelano in cui Asia è una delle protagoniste. “Amo il Venezuela, Paese meraviglioso”, ha chiarito a Silvia Toffanin.

L’ameba è un organismo unicellulare che causa infezioni come l’amebiasi, principalmente attraverso l’ingestione di cibi o acqua contaminati dalle cisti del parassita Entamoeba histolytica.

Il contagio avviene principalmente per via oro-fecale, quindi i cibi possono essere contaminati da feci contenenti le cisti, se ad esempio vengono coltivati in terreni concimati con esse, lavati con acqua contaminata o preparati da persone infette. È più comune in luoghi con condizioni igienico-sanitarie carenti.

Le amebe possono causare diverse conseguenze sul corpo, tra cui infezioni intestinali (amebiasi) o, più raramente, infezioni cerebrali fatali (meningoencefalite amebica primaria). L’amebiasi può provocare diarrea, dissenteria, perdita di peso e, nei casi più gravi, formazione di ascessi epatici, mentre l’infezione cerebrale è causata da un’ameba che “mangia il cervello” e può portare a complicanze neurologiche come confusione, convulsioni e, infine, morte.

Per fortuna Asia Argento è riuscita a riprendersi ed oggi sta meglio, pronta a nuove sfide privata e professionali.

Dario Argento, come sta e cosa fa oggi

Così come è in gran forma Dario Argento, stimato e famoso regista di cinema horror. Oggi ha 85 anni e la scorsa estate è stato ricoverato per una crisi respiratoria ma, come chiarito dalla figlia Asia, “sta bene, è un torello. Lavora a Los Angeles dove lo celebrano sempre”. Il rapporto tra padre e figlia è cresciuto nel tempo: non sono mancati i momenti difficili ma oggi sono molto vicini.

Qualche tempo fa, in un momento di confronto, Asia si è scusata con il padre per il suo passato travagliato e per l’uso di sostanze, ricevendo da lui una risposta di comprensione e sollievo, poiché era un argomento che aveva a lungo atteso di affrontare con lei. Questo confronto ha contribuito a rafforzare il loro legame.

Asia Argento non è più fidanzata

Intanto Asia Argento resta single: non ha più ritrovato l’amore. Al momento l’attrice è sola ma serena. “L’amore del pubblico mi ha salvata dalla solitudine, ma allo stesso tempo vorrei costruirmi delle amicizie e persone di cui fidarmi. Sono molto spaventata dagli ultimi anni e da ciò che è successo con i tradimenti”, ha ammesso.

“Sto benissimo da sola, ma quando sto con le persone. Sono diventata un po’ sociopatica. L’amore zero. Vorrei avere relazioni frivole, ma non riesco perché non mi piace nessuno. D’estate mi vengono dei guizzi, adesso è autunno e si ritorna in letargo”.