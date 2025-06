Asia Argento, quanto è alta: i segreti del suo stile (unico)

Quanto è alta Asia Argento e le curiosità sul suo stile sempre unico: una donna che non ha paura di osare e di rinnovare il proprio look

All’anagrafe si chiama Aria – ebbene, sì! – ed è la figlia del maestro del brivido italiano: stiamo parlando di Asia Argento. Classe 1975, l’attrice è nata a Roma da Dario Argento e Daria Nicolodi. Durante la sua carriera da attrice, ha recitato al fianco dei grandi del cinema: negli anni ci ha abituate a uno stile tutto suo, che non delude mai, frutto di una lunga evoluzione interiore. Scopriamo quanto è alta Asia Argento e le curiosità su di lei.

Asia Argento, altezza: le curiosità

Asia Argento è alta 170 centimetri. Negli ultimi anni ha iniziato un percorso di recupero profondo: a settembre 2025 compie 50 anni, ma il tempo per lei sembra essersi fermato. La sua rinascita è iniziata con forza di volontà e spirito di sacrificio, oltre che con il gyrotonic. Ne aveva parlato anche su Instagram nel 2022: il gyrotonic è una disciplina nata agli inizi degli anni ’80. Anche lo sport l’ha aiutata per raggiungere i risultati di oggi, ritrovando se stessa.

La svolta che ha dato alla sua vita è stata profonda: una routine quotidiana che le ha permesso di sfoggiare un fisico super tonico (si allena anche con un sacco da boxe e corda). La costanza nell’allenamento? Non solo il desiderio di essere in forma, perché la “spinta” viene da un film, precisamente Terminator 2. “Da ragazzina vidi Terminator 2 e mi innamorai perdutamente di Sarah Connor e del suo fisico scolpito. La trasformazione di Linda Hamilton per quel personaggio divenne per me un modello”.

Lo stile di vita sano, quindi, è una scelta dettata anche da quella pellicola, come aveva raccontato: “Adoro le donne muscolose e se non facessi l’attrice probabilmente diventerei una culturista. Intanto mi alleno ogni giorno perché amo cosa succede al mio umore quando lo faccio, il cervello secerne ormoni quali beta endorfine, noradrenalina e adrenalina, serotonina e dopamina. Roba buona. Nella vita (e in sobrietà) sentirsi in salute e sereni è tanta roba“.

I segreti di stile di Asia Argento

Lo stile di Asia Argento? Unico, esattamente come lei: nel corso degli anni, ci ha abituati con diversi cambi, dal caschetto corto (e sbarazzino) fino al taglio cortissimo e biondissimo, dalle sfumature miele, del 2020, così diverso rispetto alla sua solita chioma corvina, ma comunque ugualmente affascinante. Si è sempre concessa di stupire e talvolta di provocare, ma lo ha sempre fatto alle sue regole: libertà di essere, e di esprimersi. Senza temere il giudizio altrui.

In fatto di capelli, la Argento può praticamente permettersi di tutto. Ma anche in fatto di look non si è mai tirata indietro: spesso “ardita”, potremmo di certo dire che il segreto del suo stile è il coraggio. Il suo fascino è di certo anticonformista: anche negli accessori, così come nella scelta dei capi di abbigliamento da portare sul red carpet, ha sempre portato un pizzico di sé. Di quella trasgressione che l’accompagna praticamente da sempre, mescolata in salsa rock. Mai banale né scontata, Asia Argento calca i red carpet con la sua sicurezza: quella segnata dalla sua rinascita, e da una personalità fortissima.