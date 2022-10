Asia Argento svela il segreto del suo fisico perfetto

Fonte: IPA Asia Argento: i segreti del suo fisico (e del suo sorriso)

Gli ultimi cinque anni non sono stati affatto semplici per Asia Argento che, a partire dal 2017, è stata al centro di diversi scandali che hanno toccato l’industria del cinema (svelandone atroci retroscena di abusi) e la sua vita privata.

Di recente l’attrice e regista è stata anche ingiustamente accusata di essere la causa del suicidio del suo ex, lo chef Anthony Bourdain, dopo che in una biografia non ufficiale sono stati diramati gli ultimissimi messaggi che i due si erano mandati.

Nonostante tutto quello che ha passato, Asia Argento come un’Araba Fenice è sempre risorta dalle ceneri e in questo momento sta vivendo un periodo abbastanza sereno, anche grazie alla sua relazione (che sembra andare a gonfie vele) con il campione di MMA Michele Martignoni.

Asia Argento, i segreti del suo fisico scolpito

Che Asia Argento stia in una fase di totale rinascita lo si percepisce anche dalla sua forma fisica. L’attrice, infatti, sui social oltre a un grande sorriso sfoggia spesso e volentieri anche un corpo da favola.

A 47 anni Asia ne dimostra almeno 20 di meno e la sua tonicità, ha rivelato lei stessa in una Story su Instagram, la si deve anche a un particolare allenamento: il Gyrotonic.

Il metodo Gyrotonic è un sistema di allenamento nato negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’80. Il suo “inventore” è stato il ballerino di origini ungheresi Jiuliu Hovart che ha unito i benefici di sport – quali yoga, danza, ginnastica, nuoto e tai-chi – in una tecnica che si avvale di un macchinario principale: la Pulley Tower Combination.

Amatissimo dalle star, compresa Madonna, sembra che il Gyrotonic sia un vero e proprio elisir di giovinezza che, tra le altre cose, aumenta la flessibilità, tonifica la muscolatura e aiuta il sistema circolatorio, sanguigno e linfatico.

La rinascita di Asia Argento

Come abbiamo detto, la rinascita di Asia Argento non è passata solo attraverso il suo fisico ma anche attraverso il suo cuore.

La scorsa estate, dopo diverso tempo da single (esclusa la breve liaison con Fabrizio Corona), l’”atto-regista” ha, infatti, ritrovato l’amore con il campione di MMA Michele Martignoni di 20 anni più giovane.

La storia tra i due è stata ufficializzata tramite social ad agosto quando la coppia si è immortalata in dolcissimi scatti durante una vacanza al mare dove era presente figlia di Asia, Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione con il cantante Morgan.

“Sei il mio raggio di sole” ha dichiarato la stessa Argento sotto una gallery Instagram in cui, scatto dopo scatto, sorrideva felice insieme al suo Michele che Asia, quando può, segue ovunque. Anche durante le gare.

L’Argento, infatti, era presente durante l’ultima vittoria di Martignoni che ha combattuto in un evento nella Capitale lo scorso 7 ottobre sotto gli occhi innamorati della sua compagna.

Asia Argento ha parlato per la prima volta di questa relazione, che è stata fondamentale per sua rinascita, a Domenica In. Durante l’intervista con Mara Venier l’attrice ha ammesso: “Michele ed io stiamo insieme da un po’ di tempo, sono molto felice e devo molto a lui della mia felicità personale“.