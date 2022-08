Asia Argento volta pagina: chi è il suo nuovo amore Michele Martignoni

Fonte: IPA Asia Argento sempre più bionda e dark lady sul red carpet

Il sorriso di una donna è quanto di più sincero e veritiero si possa ammirare. Quello di Asia Argento ci racconta di una ritrovata serenità dopo un periodo difficile che ha affrontato a muso duro, con il piglio battagliero che da sempre la contraddistingue. Ne ha passate tante l’attrice e oggi, all’età di 46 anni, si è riappropriata della sua vita. E sotto il caldo sole estivo si gode un momento di semplice e pura felicità insieme alla figlia Anna Lou e a un uomo con cui prima d’ora non l’avevamo mai vista: Michele Martignoni.

Asia Argento in vacanza con Michele Martignoni

Capelli biondi, look sbarazzino e quel sorriso che è un manifesto di pura gioia. Asia Argento si è mostrata ai follower di Instagram in splendida forma, intenta a godersi qualche momento di relax e svago al mare in compagnia della figlia Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione con Morgan e alla quale è legatissima. Il bikini giallo e nero mette in risalto il fisico sinuoso dell’attrice, tempestato dai suoi tantissimi tatuaggi come una tela d’artista vivente. Fin qui tutto nella norma, se non fosse che tra uno scatto e l’altro l’attrice mostra una certa complicità con un giovane uomo, al fianco del quale finora non l’avevamo mai vista.

Nessun segreto, anzi sembra che l’intento dell’attrice fosse proprio quello di gridare al mondo la sua ritrovata felicità, anche grazie a Michele Martignoni, che ha taggato nelle foto. Queste vacanze in famiglia ci danno l’impressione che la loro sia una relazione già consolidata e che la splendida Asia abbia sentito l’esigenza di non tenerla più nascosta. Michele è un uomo giovane e prestante, con un sorriso radioso e uno sguardo che cattura.

Lontano dal mondo del cinema e dello spettacolo, Michele Martignoni è originario di Roma ed è famoso per essere uno dei massimi campioni italiani di MMA, sport da combattimento che consiste nell’unione di più arti marziali. Giovanissimo il bel Michele dagli occhi blu, a 26 anni i suoi combattimenti e le sue vittorie gli sono già valsi un soprannome che è tutto un programma: The Italian Thunder, ovvero “il tuono italiano”.

Asia Argento di nuovo felice dopo il periodo più buio

La vita di Asia Argento potrebbe essere la trama di uno dei film drammatici in cui l’abbiamo vista recitare. Irriverente, ribelle e bad girl per antonomasia sin da quando era giovanissima, dietro la sua forza e il suo carattere si cela un passato segnato dagli abusi di droga e alcol, da violenze che ha taciuto a lungo ma che finalmente è riuscita a raccontare e, in ultimo, anche dalla perdita delle persone amate. Asia ha dovuto dire addio alla madre Daria Nicolodi appena due anni fa e ancor prima aveva dovuto fare i conti con la scomparsa del suo grande amore, Anthony Bourdain, che ha deciso di togliersi la vita.

Si cade, ma ogni volta che ci ritroviamo per terra in preda alla disperazione dobbiamo cogliere l’opportunità per rialzarci e riprendere in mano le redini della nostra vita. Potrebbe essere riassunta così la “morale” di questa storia burrascosa e travagliata, di cui Asia è protagonista indiscussa. Un’eroina che ha sbagliato, è tornata sui suoi passi e alla fine è riuscita a ritrovare il sorriso.

E poco importa se i soliti scandalizzati dell’ultima ora punteranno il dito sulla differenza d’età con Michele. L’attrice ha 46 anni (47 il prossimo 20 settembre), lui ne ha venti in meno. Ma quel che conta è il reale sentimento che unisce due persone che, stando alle immagini condivise dalla Argento, è più forte che mai.