“Verissimo”, Asia Argento si confessa: “salvata” da sua figlia Anna Lou

Per la prima volta Asia Argento si è presentata nello studio di Verissimo affiancata da sua figlia Anna Lou Castoldi, che oggi ha 22 anni. Nata il 20 giugno 2001, è il frutto della relazione tra la figlia del celebre regista Dario Argento e il cantautore Morgan.

Anna Lou Castoldi sulle orme di mamma Asia

Iscritta all’Accademia di Belle Arti, Anna Lou Castoldi ha deciso di studiare Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia e Scrittura Creativa. Non è particolarmente legata all’idea di celebrità, forse perché di attenzioni i suoi genitori ne ricevono anche troppe. Basti pensare alla recente polemica su Morgan, perdonato a differenza dell’ex compagna Asia Argento, che ha così commentato: “Forse è andata diversamente perché lui è un uomo. Due pesi e due misure, o forse io potevo sopportare tutto questo. Oggi sono più forte grazie anche a questo senso di ingiustizia vissuto.

Ha già esordito come attrice (prima con alcuni progetti in famiglia, con sua madre), prendendo parte alla serie Baby, interpretando nel 2020 Aurora, personaggio apparso nella terza stagione. Chi sa se davvero seguirà le orme di mamma Asia Argento, proseguendo con altre audizioni e chance sul piccolo e grande schermo. Per ora ha scelto di mantenersi economicamente da sola. Dopo l’esperienza su Netflix, infatti, ha iniziato a lavorare come rider.

La vena artistica è però di famiglia e, parlando di lei, è impossibile non sottolineare la sua passione per la pittura, la musica e la scrittura, oltre che la recitazione ovviamente. Prima di fare la rider, come ha spiegato a Fanpage, ha lavorato come cameriera e anche manovale. Ha poi dipinto case e si è occupata di traslochi. Una boccata di vita vera, dunque, per non crescere in una sorta di bolla, progettata per avere successo.

Oggi è tornata a vivere con la madre e il fratellino, dopo aver convissuto per due anni con la sua fidanzata Dora. Ora, come spiegato, le due si sono lasciate.

Il rapporto tra Asia Argento e sua figlia

Silvia Toffanin ha voluto raccontare il profondo rapporto che Asia Argento ha con sua figlia Anna Lou. L’ha definita una figlia dell’amore, considerando quanto sia stata voluta da lei e Morgan, nonostante al tempo fosse giovanissima. Aveva 25 anni quando l’ha partorita e di quell’infanzia la giovane ha un ricordo splendido.

“Ci siamo divertite tanto, viaggiando molto . Un’infanzia molto creativa, che mi ha permesso d’avere sempre uno sguardo molto aperto e libero. Non ho mai conosciuto la discriminazione. Sono grata ai miei genitori di questi stimoli”.

Parlando di sua madre, l’ha definita una forza della natura. Estremamente saggia, ha detto, ma con le fragilità derivanti dall’essere molto empatica.

Non soltanto gioia, però, anche molti traumi. Anna Lou si è ritrovata a vedere sua madre in condizioni molto fragili. Ha tentato di starle accanto in ogni momento durante la fase del processo con Jimmy Bennett. Qualcosa che ha fatto sentire in colpa Asia: “Oggi sto meglio e provo a farla sentire più protetta. Le chiedo scusa nei fatti, perché esserci realmente è il modo migliore che ho per farlo. Mi ha tutelata in un momento di fragilità ed è qualcosa che le chiedevo, anche inconsciamente. Io sono molto sola e lei e suo fratello Nicola sono tutto ciò che sono per me”.

Il rapporto con Morgan

Anna Lou vive in una famiglia allargata, avendo due sorelline dal lato del padre, Morgan, e un fratellino con il quale convive, figlio di sua madre.

Molto legata alle sue sorelle, anche se per ovvie ragioni le vive poco. Con la più grande, Lara, è in contatto via social ma è di fatto costretta a viverle a distanza, cosa che la fa soffrire. Spesa infatti un giorno di poter recuperare tutto il tempo perso e quei momenti che sono andati perduti in certe fasi della loro vita.

Impossibile non pensare a una domanda sul rapporto con Morgan, per entrambe. Asia è stata brutalmente onesta: “Non abbiamo rapporti. Ogni tanto mi manda della musica. Di notte mi arrivano delle sue canzoni (ride, ndr). Lui è un artista sempre interessante ma mi chiedo se una persona come lui sia capace di amare. Quando ci si ama o odia troppo, è difficile amare gli altri. Lui è stato il grande amore della mia vita e gli voglio bene”.

Anna Lou ha spiegato come non ci sia mai stata la volontà di sua madre di impedirle di vivere suo padre. Ha però svelato d’averlo poco nella vita quotidiana. Non è stato il genitore presente che desiderava ma il legame resta e non prova rancore verso di lui: “Per quanto è accaduto, posso dire che non è omofobo. Usare però certe parole come insulto è becero e dovremmo andare avanti. So che per lui è stato un intrecalare. Non voglio criticarlo ma anche questo è un problema. Le parole vanno pesate”.