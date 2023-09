Asia Argento senza veli festeggia 48 anni: “Complicato accettarmi per quella che sono”

Fonte: IPA Asia Argento sempre più bionda e dark lady sul red carpet

Quella di Asia Argento è stata una vita spesso in salita e il traguardo dei 48 anni, che ha compiuto il 20 settembre, è diventata per lei l’occasione per lasciarsi andare a una riflessione molto intima e personale. L’ha condivisa con amici e follower su Instagram, mostrandosi in un selfie senza veli che è un po’ la metafora di un concetto per lei importante: mettersi a nudo, non solo fisicamente, imparando ogni giorno ad accettarsi per quella che è.

Asia Argento, le parole su Instagram per i suoi 48 anni

“Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità – a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager – la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio”. Esordisce così Asia Argento nel post che ha condiviso su Instagram mercoledì 20 settembre. Il suo modo per festeggiare un compleanno che è insieme un traguardo ma anche un momento di riflessione.

Alle spalle un vissuto difficile, tra dolori e problemi di dipendenza che, fortunatamente, ha ormai superato con grande sforzo e impegno. E davanti a sé quel che resta di una vita che ha tutta l’intenzione di vivere al meglio, imparando ad accettarsi per quella che è, come dovremmo fare tutti noi.

“Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro – ha scritto nel lungo post, spiegando di aver scelto consapevolmente di festeggiare all’estero, lontano da tutto e da tutti -. (…) Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro. Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta. Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo”.

Asia Argento, la rinascita dopo le dipendenze

Leggere le parole di Asia Argento ci mette di fronte alla dura realtà di una donna che negli ultimi anni ne ha passate davvero tante. È stato un susseguirsi di momenti difficili, segnati soprattutto da una dipendenza che ha rischiato seriamente di portarle via tutto.

“La disperazione può essere un dono, perché ti dà la forza necessaria per rialzarsi – ha confessato nella scorsa edizione di Verissimo -. La dipendenza è una malattia e siccome è progressiva con il tempo peggiora. Io avevo sostituito le droghe con l’alcol. (…) A un certo punto ho avuto un’illuminazione, dovevo salvarmi, sia per me stessa che per tutte le persone che avevo attorno. Ogni giorno mi riprometto di non bere e non usare droghe”.

Da quel tunnel è uscita a testa alta, mentre continua a convivere con dei dolori che non potrà mai cancellare dal suo cuore. La perdita della sorella Anna da giovane, il tormentato rapporto con la madre Daria Nicolodi, il suicidio del compagno Anthony Bourdain, le violenze sessuali e a sua volta le accuse di molestie. Nel mezzo la presenza costante della figlia Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione con Morgan, che l’ha sostenuta nel momento di maggiore fragilità riempiendo il vuoto di quella solitudine crudele.