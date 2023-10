Fonte: IPA Asia Argento sempre più bionda e dark lady sul red carpet

Uno scatto senza veli, ma con la posizione del corpo che restituisce quel vedo non vendo più sensuale di molti nudi integrali: Asia Argento seduce su Instagram, lo fa con un post in cui ha condiviso diverse fotografie scattate a Parigi: un piccolo diario di viaggio in cui l’attrice mostra (anche) tutta la sua bellezza.

È stupenda Asia Argento, dotata di quel tipo di fascino che ammalia, grazie al corpo tonico, i tatuaggi che le adornano la pelle e raccontano la sua storia, lo sguardo intenso e profondo.

E che lo sia lo dimostrano anche i tantissimi complimenti dei fan che hanno voluto sottolinearne la bellezza nei commenti allo scatto senza veli.

Asia Argento seducente: senza veli nella vasca da bagno è pazzesca

Una serie di scatti che raccontano di qualche giornata trascorsa a Parigi: Asia Argento li ha condivisi sul proprio account Instagram. Ed è stata la prima foto ad aver scatenato tantissimi commenti, un’immagine in cui si vede l’attrice nella vasca da bagno.

Il corpo nudo fa capolino nell’acqua: la foto è l’essenza stessa della sensualità, grazie a un sapiente gioco di vedo – non vedo che fa intuire le forme dell’attrice, senza però rivelare tutto.

Ed è bellissima Asia Argento, è l’emblema della donna libera, che si è sempre raccontata senza filtri e senza timore, così come non ha mai avuto paura di essere sé stessa.

E il suo essere genuina è uno degli aspetti che forse piace maggiormente di lei: a questo si aggiunge il fascino che non passa con l’età, ma che anzi diventa sempre più evidente. Come dimostrano i tanti commenti che ha suscitato lo scatto. “Strepitosa”, “stupenda”, “bellissima”: sono solo alcuni dei tanti aggettivi usati dai fan dell’attrice e che si possono leggere sotto il post.

Asia Argento, il rapporto con sé stessa

Abbiamo detto che Asia Argento è una donna libera, anche di parlare del rapporto con sé stessa e con il proprio corpo, di condividere riflessioni sull’accettarsi e sul volersi bene. Lo ha fatto di recente, in occasione del suo 48esimo compleanno, con uno scatto accompagnato da parole che l’hanno messa a nudo più di quanto ogni immagine possa fare.

“Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità – a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager – la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero”, si leggeva nel lungo testo.

Poi Asia Argento aveva continuato: “Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio. Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con ‘famiglia’ (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e ‘conoscenti” vari'”. Poi aveva voluto tirare le somme dell’anno appena trascorso, spiegando anche quali sono le sue priorità, ovvero sobrietà, figli e lavoro.

Un post profondo, vero, che aveva il sapore della libertà: di mettersi a nudo in tanti modi diversi. Parole che raccontano Asia Argento, dentro la sua anima.