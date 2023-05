Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, fa coming out: “Vivo con Dora”

Fonte: IPA Asia Argento sempre più bionda e dark lady sul red carpet

A soli 21 anni Anna Lou Castoldi, primogenita di Asia Argento e Morgan, sembra avere le idee molto chiare e i piedi ben piantati per terra. La ragazza (figlia ma anche nipote d’arte) vive in completa autonomia al fianco della sua fidanzata Dora e si mantiene senza chiedere nulla alla famiglia, come ha raccontato in una sua recentissima intervista, dove ha fatto per la prima volta coming out.

Il coming out di Anna Lou Castoldi: “Vivo con Dora e mi mantengo da sola”

Anna Lou Castoldi ha parlato della sua vita in una lunga intervista a FanPage, nella quale si è svelata a 360° e per la prima volta ha parlato esplicitamente della sua compagna, Dora. “Sono molto felice con la mia ragazza” ha confessato Anna Lou “Non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”.

Sulla carta figlia d’arte, la giovanissima ragazza nata dalla relazione tra l’attrice e regista Asia Argento e il cantautore Morgan, in realtà non si comporta affatto come tale. Anna Lou, proprio come tanti ragazzi non “figli di” si mantiene da sola barcamenandosi tra mille lavoretti.

“Ora come ora consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto” ha raccontato “io e la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare”.

Ad insegnare ad Ana Lou l’indipendenza pare sia stata proprio mamma Asia, che di recente è andata a trovare la sorella maggiore Sole all’Isola dei Famosi. La ventunenne romana ha, infatti, ammesso “Ormai sono adulta e non posso chiedere i soldi ai genitori. Mia madre stessa me l’ha detto subito: quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita”.

Fonte: IPA

Anna Lou Castoldi: il rapporto con mamma Asia Argento e papà Morgan

Per quanto non si sia conclusa nel migliore dei modi, la storia d’amore tra Asia Argento e Morgan è stata una favola che ha fatto sognare tutti gli outsider d’Italia. La love story tra i due ha dato alla luce Anna Lou nel 2001 e il nome della ragazza (oggi ventunenne) è stata un omaggio della stessa Asia alla sorella Anna, prematuramente scomparsa.

Anna Lou ha un rapporto strettissimo con i suoi genitori, come lei stessa ha ammesso in quella che è forse stata la sua prima ospitata televisiva da Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso.

“Li amo entrambi” ha affermato in quell’occasione la ragazza “non è difficile per me. Asia è una madre pazzesca, c’è sempre stata per me. Il nostro rapporto è dominato dalla sincerità, ci diciamo tutto, non potrei desiderare di meglio. Con lei entro in conflitto quando non mi sento capita, io magari mi chiudo, però poi ci mettiamo d’impegno e anche se ci sbattiamo la testa, alla fine ci arriviamo”.

E, per quanto il nonno, Anna prova grande stima nei confronti di Dario Argento come ha dichiarato durante un’intervista per il lancio della serie di Netflix Baby 3 che l’ha vista come protagonista: “Adoro i film di mio nonno e sarebbe figo recitare per lui, ma non so se mi prenderebbe. Non mi salterebbe mai in mente di chiederglielo, se la vita mi portasse su quella strada sarei aperta a farlo”.