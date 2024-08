Asia Argento è rinata. Da tre anni e tre mesi, ha ammesso di non toccare più alcool. “In certi periodi bevevo anche al mattino”. No, non è stato facile: come tutte le ripartenze, ci vuole tanto coraggio, ma anche forza di volontà. Perché quando si cade in uno schema ripetitivo, il desiderio di cedere è dietro l’angolo. “Bevevo e mi sentivo viva”, ha confessato. E in un’intervista, ha commentato la situazione attuale di Morgan, dopo quanto accaduto con l’ex Angelica Schiatti.

Asia Argento parla di Morgan

Dal 2000 al 2007, Asia Argento è stata al fianco di Morgan. E la loro storia non è mai stata idilliaca. Dall’amore, però, è nata la figlia Anna Lou. L’ex coppia, però, non potrebbe ritrovarsi in un punto più distante, al momento. Se da una parte Asia Argento ha iniziato un percorso di profonda rinascita a seguito di un’illuminazione, come dichiarato a Monica Setta (l’intervista va in onda il 27 agosto su Rai2 a Storie di Donne al Bivio), dall’altra Morgan è al momento accusato di stalking dall’ex Angelica Schiatti.

Al magazine Sette, Asia Argento ha rilasciato una dichiarazione sull’ex. “Marco è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento. (…) Quando vedo quello che dicevo o facevo prima mi vergogno. Ogni sei mesi c’era una shitstorm, ma non ero io. Gli ultimi fatti legati a Marco sono terrificanti, ma se lui avesse avuto la grazia di desiderare di rimanere pulito non si sarebbe comportato in quel modo. Non lo sto giustificando: anzi, forse, pagare può essere l’unica cosa in grado di fermare il suo autolesionismo”.

Il percorso di rinascita di Asia Argento

Oggi, Asia Argento è pulita, frequenta gli Alcolisti Anonimi e si impegna a fare la differenza. Per le persone che ama. Non ha più toccato alcool da 3 anni e 3 mesi, ma nella sua esistenza ci sono stati tanti momenti difficili, di incomprensione, e rapporti dolorosi, come quello con la mamma. La sua vita, però, è cambiata perché ha trovato la forza di dire “basta” a quel circolo vizioso in cui era finita sin dalla giovane età: da adolescente, sentiva di avere un vuoto mostruoso.

“Ho avuto un’illuminazione. Dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino. Ho iniziato a praticare il buddismo, che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me. Sono tornata nei gruppi di parola degli Alcolisti Anonimi: continuo a frequentarli e ogni giorno mi riprometto di non bere e di non usare droghe”.

Con un occhio, però, sempre rivolto al passato, per non dimenticare ciò che è stato, ciò che è successo. E le persone che oggi non ci sono più, come l’ex compagno Anthony Bourdain. “Il dolore non passa, ci si convive. Non sto meglio: ora mi alzo dal letto, ma ci sono dei giorni in cui la sento forte è questa ‘assenza più acuta presenza’”, ha rivelato. “Dopo di lui mai più un amore così. Eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati e il ricordo di lui non mi abbandona”.