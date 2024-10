Fonte: IPA Asia Argento e Simone Bozzelli

Asia Argento ha ritrovato il sorriso. E non solo perché da mesi si è liberata dalla schiavitù della dipendenza dall’alcool, ma anche perché ha scelto di dare una nuova possibilità all’amore dopo che aveva chiuso le porte a ogni tipo di relazione. Oggi è di certo una donna diversa, più serena ma è sempre stata concreta: da qui la decisione di mostrarsi con il nuovo amore, Simone Bozzelli, un giovane regista che avrebbe iniziato a frequentare e con il quale ha diviso il red carpet della Festa del Cinema di Roma. Ma cosa sappiamo di lui? Scopriamo di più su una delle grandi promesse del cinema italiano.

Chi è Simone Bozzelli

Simone Bozzelli è un giovane regista italiano che sta rapidamente emergendo grazie alla qualità del suo lavoro, originale e realizzato su tematiche che sente molto vicine a sé. Nato in Abruzzo nel 1994, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove ha perfezionato la sua passione per la settima arte. Bozzelli si è fatto notare per i suoi cortometraggi, tra cui Giochi (2021), presentato al Locarno Film Festival, e Amateur (2019), che ha partecipato alla Settimana della Critica a Venezia. Inoltre, ha diretto video musicali per band di fama internazionale, come il video I Wanna Be Your Slave dei Måneskin, che ha ulteriormente accresciuto la sua popolarità.

Il suo debutto nel lungometraggio è avvenuto con Patagonia (2023), un film drammatico prodotto da Wildside e Vision Distribution. La pellicola, che esplora temi come la libertà e il controllo psicologico, ha ricevuto buone critiche ed è stata candidata ai Nastri d’Argento.

Fonte: IPA

La storia d’amore con Asia Argento

Il suo nome è balzato agli onori della cronaca per la partecipazione alla Festa del Cinema di Roma insieme ad Asia Argento, confermando così che tra loro c’è sicuramente più di un’amicizia. La loro complicità era evidente e tutto fa presupporre che stiano vivendo un bel momento insieme. Una svolta per lei, che dopo la tragica scomparsa di Anthony Bourdain aveva chiuso le porte a tutte le storie serie e, quindi, oggi l’amore per Simone ha un significato più denso e particolare.

Sul suo approccio ai sentimenti dopo Bourdain, ha raccontato: “Dopo Anthony ho provato ad avere una relazione, ma non ci riesco. Non riesco a vedere nessuno che mi piaccia. Anthony era umanamente un uomo meraviglioso. Ero a mio agio con lui, stavo bene, e dopo una tragedia del genere non è facile ricominciare”. Ora vive dell’amore per i suoi figli: “Ho la fortuna che i miei figli (Anna Lou Castoldi e Nicola Civetta, ndr) vivano con me, lavoro. Questo mi basta. Mi basta avere uno scambio di affetto di questo tipo. Un tempo avevo una voragine che cercavo di riempire, ma adesso questo vuoto si è riempito in altri modi”.

I due condividono poi la grande passione per il cinema. Asia Argento, oltre essere figlia d’arte del blasonatissimo Dario, è un’attrice e una regista di successo. Un elemento non da poco per una coppia che sta nascendo, soprattutto perché esiste una grande differenza d’età che li divide. Poco male: lei è di certo abituata alla sfide e non si lascia spaventare dagli ostacoli che la vita le mette di fronte.