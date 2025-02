Asia Argento: “Sto ancora combattendo la depressione. Gli uomini? Ho la fobia sociale”

Fonte: IPA Asia Argento

Che la si ami o la si odi, non si può negare che Asia Argento sia una donna coraggiosa ed onesta. Nel corso degli anni, l’attrice ha parlato più volte dei traumi passati e dei demoni con cui si è trovata a combattere, dando prova di estrema sincerità. Anche nel salotto di Storie di donne al bivio, ospite di Monica Setta, Asia ha parlato della depressione e di uno dei periodi più complicati della sua vita.

Asia Argento e la confessione sulla depressione

Asia Argento non ha mai nascosto i suoi problemi legati alla salute mentale. Ospite di Monica Setta nello show Storie di donne al bivio, l’attrice ha confessato di non aver ancora vinto la sua battaglia più importante: “Sono depressa e prendo ancora dei farmaci perché i disturbi non passano”. L’origine del suo malessere sembra essere molto profonda: “I miei traumi arrivano da lontano. Le violenze subite, ma soprattutto, la mia famiglia che mi ha tenuto sempre distante, senza baci né abbracci”.

Sono proprio gli anni dell’infanzia ad aver lasciato in Asia una ferita che non si è mai rimarginata: “Ricordo che a 9 anni giravo sola per strada. Mia madre era alcolizzata” ha continuato la 49enne, aggiungendo poi: “Mi ripetevo da piccola che non sarei mai stata come lei e poi mi è capitato di seguire le sue orme”. Già in passato, la Argento aveva parlato dei suoi problemi con la depressione, sperando di poter informare il maggior numero possibile di persone su una questione di grande urgenza.

Gli amori di Asia Argento, da Bourdain a Corona

Asia Argento ha delineato un quadro molto preciso della sua vita, parlando anche degli uomini che l’hanno accompagnata e che lei ha amato follemente. Su tutti, Antony Bourdain, che si è suicidato nel 2018: “È stato l’amore della mia vita. Eravamo alcolisti e depressi tutti e due dunque ci comprendevamo. Iniziavamo a bere birra la mattina andando avanti fino a sera mescolando alcool e farmaci” ha raccontato a Monica Setta.

Dopo la morte di Anthony Bourdain, Asia Argento ha confessato di aver avuto un breve flirt con Fabrizio Corona, chiuso dopo poco perché “Voleva solo mostrarmi come un trofeo”. E su Morgan spiega: “Ci siamo innamorati al primo sguardo e dopo pochi mesi ero incinta di Anna Lou, ma poi il rapporto è diventato odio. Per anni ho giustificato davanti a mia figlia le assenze del padre”.

Oggi l’attrice si professa single per un motivo molto particolare: “In realtà non ho un amore e ho un solo amico, perché ho la fobia sociale”. A darle la forza di andare avanti, più di ogni altra cosa, non è l’amore per un uomo, ma quello per i suoi figli: “C’è una sola cosa che mi ha sempre tenuto viva e a cui non ho mai rinunciato: la cura dei miei figli, che amo alla follia, ricambiata dal loro immenso affetto” ha ribadito. Asia è mamma di due figli, Nicola Giovanni Civetta (16 anni), avuto con Michele Civetta, e Anna Lou Castoldi, 23enne, nata dall’amore con Morgan e protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.