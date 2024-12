Asia Argento punge X Factor e Francesca Fagnani: “Molto pesante”

Fonte: IPA Asia Argento

Se c’è una cosa che caratterizza Asia Argento, è la sua schiettezza senza filtri: l’attrice è sempre stata capace di dire quello che pensa senza mezzi termini, senza indorare una pillola per evitare scontri e malumori.

È quello che è successo anche a Gurulandia: l’attrice, ospite al podcast, ha raccontato tanto della sua personalità e del rapporto con alcune dinamiche e volti dello spettacolo con cui ha avuto a che fare durante la sua carriera.

Durante l’intervista, non sono passati inosservati i commenti rispetto aX Factor e Francesca Fagnani, giornalista che pare l’abbia messa a dura prova durante la sua ospitata a Belve.

Asia Argento, il commento su Francesca Fagnani dopo “Belve”

Decisa, senza filtri ma anche molto fragile e consapevole dei suoi demoni. Asia Argento, durante la sua carriera, non si è mai nascosta: dai momenti di maggior successo fino a quelli più complicati e dolorosi, tra traumi e dipendenze, l’attrice si è sempre raccontata in modo chiaro, tirando fuori un carattere forte e determinato.

Carattere che sfoggia anche durante le interviste, in cui da sempre non le manda a dire. È successo anche durante la sua chiacchierata all’interno del podcast Gurulandia: 60 minuti di confidenze e di commenti rispetto a tanti momenti della sua vita e della sua carriera, senza però tralasciarne alcuni legati a personaggi che hanno incontrato la sua strada nel corso del tempo.

Una di queste è Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve famosa per le sue interviste intime e spesso complicate, come quella a Teo Mammucari, che ha intervistato Asia Argento in un momento particolare della sua vita.

Parlando proprio di quell’intervista, la Argento ha lanciato una stoccata alla giornalista, definendola incattivita: “ Io lì a un certo punto volevo partire de capoccia. Dai, è stata pesante, molto pesante. Io non me l’aspettavo, perché non avevo mai visto il programma. Questa qui era proprio incattivita con me, e mi stava proprio…. diciamo poco simpatica in quel momento. Poi secondo me si è un po’ calmata con il tempo, ultimamente mi sembra un po’ gentile, anche perché altrimenti non c’andrebbe nessuno”.

Un’intervista in cui Asia si è sentita particolarmente a disagio, anche per via del periodo che stava passando in quel momento: “Avevo smesso di bere da dieci giorni e quello è stato l’unico momento in questi tre anni in cui sono tornata a casa e ho pensato che volevo bere. Comunque è brava, certo, ma con me è stata pesante”.

Asia Argento e le dinamiche di “X Factor”

Nel corso dell’intervista, il focus si è spostato anche su X Factor, talent show di Sky in cui Asia ha portato avanti, seppur per poco, il ruolo di giudice. Alla domanda rispetto al cachet per i coach, l’attrice ha spiegato che un tempo era molto più alto ma che, col passare degli anni, è diminuito parecchio.

“Ormai prendono gli scappati di casa” ha commentato, riferendosi ai giudici scelti nelle ultime edizioni del talent. “Io non lo avevo mai guardato prima e ora non lo guardo. Però è reale. Mi hanno cacciato via prima, però finché c’ero io è stato reale” ha poi concluso, dissipando i dubbi rispetto a possibili raccomandazioni dei concorrenti in gara.