Fonte: IPA Teo Mammucari

Un appello accorato, quello di Teo Mammucari a Striscia la Notizia, nei confronti di Francesca Fagnani. L’intervista a Belve del conduttore continua a far parlare, viste non solo le circostanze, ma anche l’uscita di scena, con toni molto forti. A proposito di quest’ultima, Mammucari ha chiesto alla conduttrice del programma di fare chiarezza.

Teo Mammucari, l’appello a Francesca Fagnani a Striscia la Notizia

Nella puntata di Striscia la Notizia del 16 dicembre 2024, Teo Mammucari ha lanciato un appello a Francesca Fagnani: quello che è successo nella puntata del 10 dicembre a Belve ha spaccato l’opinione pubblica. Mammucari ha spiegato di non essere riuscito a terminare l’intervista perché voleva proteggere la sua famiglia, il suo privato. Insomma, “ha avuto paura”. Eppure, la questione è ancora aperta per quel vaff# finale, un’uscita di scena che in molti hanno pesantemente criticato.

A Striscia, ha detto: “Quando sono uscito e lei ha detto ‘È la prima volta che succede’ e io ho risposto ‘È anche l’ultima’, ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì – a mio fratello Sandro che mi diceva ‘Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito’ – ho risposto ‘Ma cosa sono queste cose? Ma vaf#######”.

E ha aggiunto: “Era passato almeno un minuto dalla mia uscita dallo studio. Questa è la cosa che mi ha dato davvero fastidio: perché prendere quel vaff# e montarlo come se io lo avessi pronunciato quando mi sono girato di spalle in studio? È normale che Noemi, la Bertè e tutta l’Italia mi abbiano dato dell’ignorante e del cafone, come ha fatto anche il pubblico. Non sapevano. Perché prendere quel fuorionda e metterlo lì?”, si è chiesto Mammucari, per poi fare l’appello. “Francesca, puoi dire al pubblico che quel vaf## non l’ho mai detto in quello studio?”.

La versione di Teo Mammucari e le parole di Francesca Fagnani

La versione di Teo Mammucari, dunque, sarebbe ben diversa rispetto a quello che abbiamo visto in diretta a Belve. Un vero e proprio giallo, considerando che un video de La Stampa mostra un’inquadratura ben precisa, quella di un cameraman che ha ripreso il momento esatto dell’uscita di Mammucari dallo studio. Mentre si avviava fuori, nell’audio del filmato si sente chiaramente quella parola.

Intanto anche Francesca Fagnani è tornata sull’argomento: ha voluto chiudere definitivamente il Caso Mammucari a Belve. “Non volevo assolutamente metterlo all’angolo. Ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta. Mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani”.

Stasera 17 dicembre va in onda l’ultima puntata di Belve, un programma ormai cult: Lorenzo Cherubini, Vittorio Feltri e Taylor Mega sono gli ultimi ospiti della stagione. Un’edizione che di certo ha avuto i suoi momenti “top e flop”, anche se il grande assente nello studio è stato Andrea Giambruno, la cui intervista sarebbe stata bloccata da Mediaset.