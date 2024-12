Caso Mammucari, Striscia la Notizia sull’intervista a Belve: “Stranezze nel montaggio”

La questione legata all’intervista di Teo Mammucari a Belve sembra non avere fine: il conduttore, a causa della polemica rispetto alla sua uscita dallo studio di Francesca Fagnani, continua a far parlare di sé tra video dietro le quinte e versioni discordanti. Il nodo ancora da sciogliere sembra essere quello delle esclamazioni infelici di Mammucari nell’abbandonare lo sgabello dopo una lunga discussione con la conduttrice.

A cercare di far luce sulla questione torna Striscia la Notizia: il tg satirico di Antonio Ricci, che ha già ampiamente raccontato la vicenda, svela alcuni nuovi retroscena legati al tanto discusso “Vaffa” di Mammucari con un servizio nella puntata di giovedì 19 dicembre.

“Striscia la Notizia” esamina i filmati del caso Mammucari

Momenti di tensione, silenzi e critiche rispetto all’appellativo “Lei” sono stati gli ingredienti principali di un’intervista che sia Francesca Fagnani sia Teo Mammucari faticheranno a dimenticare.

Pochi minuti di faccia a faccia che sono stati capaci di accendere una polemica feroce, legata principalmente a quei tre “Vaffa” che il presentatore si è lasciato scappare uscendo prematuramente dallo studio della Belva più seguita di Rai 2.

A distanza di giorni dalla messa in onda dell’intervista, la questione sembra ancora non essersi sciolta: nonostante l’appello di Mammucari nei confronti di Francesca Fagnani per chiarire come siano andate le cose, alludendo anche a un gioco di montaggi, la conduttrice ha reso pubbliche le registrazioni del backstage per confermare la sua versione.

Ed è proprio con quei video che Striscia la Notizia torna sulla questione: il tg satirico, nella puntata del 19 dicembre, esamina al VAR il filmato della puntata e quello del dietro le quinte per svelare alcune stranezze.

Secondo Striscia, sovrapponendo la puntata andata in onda il 10 dicembre con il video del backstage, il terzo “vaffa” pronunciato da Mammucari nel video del backstage arriva due secondi dopo rispetto al filmato mandato in onda a Belve. Un dettaglio che accende la possibilità di un’anticipazione in fase di montaggio.

Ad aggiungersi ai sospetti, curiosa differenza nel primo “vaffa”: nel backstage si sente sovrapposto al “non lo so” della Fagnani, mentre nella messa in onda il “non lo so” è stato posticipato, probabilmente per far risaltare meglio l’esternazione di Mammucari.

Questi dettagli, e altri raccontati all’interno del servizio, potrebbero confermare che le cose non siano andate esattamente come dice Teo, ma nemmeno come dice Francesca Fagnani.

Ragione o no, la risonanza mediatica ottenuta da quella breve intervista ha chiaramente destabilizzato Mammucari, che ha annunciato ufficialmente la decisione di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi.

“Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla Tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e a chi mi vuole bene. Tornerò più forte di prima” ha spiegato il conduttore attraverso un comunicato.

Dove e quando vedere “Striscia la notizia”

Per capire meglio le dinamiche della questione, l’appuntamento, come sempre, è alle 20 e 35 su Canale 5: la storia completa va in onda questa sera insieme agli altri servizi del tg satirico di Antonio Ricci.