Fonte: IPA Teo Mammucari

Si è parlato tantissimo delle condizioni di Teo Mammucari. Anche Francesca Fagnani aveva spiegato come, forse, il conduttore non fosse pronto per un’intervista come quelle che conduce da tempo a Belve. Aveva lasciato intendere una sorta di fragilità in questa fase della sua vita, senza ovviamente avere certezze in merito.

Mammucari aveva optato per una risposta immediata e d’istinto, rivelando gli audio della giornalista. In seguito ha poi offerto la sua versione e chiarito la questione del “vaffa”, montato ad arte dalla produzione, a suo dire. E ora? Ha scelto di fare un passo indietro e prendersi cura di sé.

Teo Mammucari si ferma

Carriera in pausa per Teo Mammucari, ben noto mattatore romano che lo scorso agosto ha compiuto 60 anni. È sempre stato molto amato e odiato dal pubblico, risultando ampiamente divisivo. Basti pensare agli schieramenti nel post scontro con Mara Venier a Tu si que vales alcuni anni fa.

La sua ultima esperienza importante, quella a Le Iene, non è terminata nel migliore dei modi, e da quell’addio improvviso alla conclusione brusca dell’intervista a Belve il passo è stato breve. In molti ci vedono un filo rosso, quello di un professionista che deve ritrovare sé stesso.

Francesca Fagnani gli ha detto “non ce l’hai fatta”, al che è seguita la sua risposta rabbiosa. Quello stesso sentimento riversato contro di lei in seguito. Ora invece ha scelto di fare un passo indietro e mettere un freno, temporaneo, alla sua carriera.

Aveva precisato di non voler parlare della sua famiglia nel programma Rai, un po’ per tutelare chi ama e un po’ perché gli ultimi anni sono stati alquanto delicati. Come dimenticare, del resto, il suo monologo sui padri divorziati e sull’amore immenso per sua figlia.

Il comunicato di Teo Mammucari

Poche parole, quelle che pongono in ghiaccio la carriera di Teo Mammucari. Le ha pubblicate TvBlog in anteprima. Di fatto ha deciso di sospendere di colpo tutte le sue apparizioni televisive e teatrali. Sul suo profilo social stava condividendo da tempo filmati del suo tour, in grado di riscuotere un gran successo. In differenti clip ringrazia il suo pubblico ma ora chiede loro scusa.

“Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla Tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e a chi mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”.

Un atto di responsabilità verso di sé, che nel mondo dello spettacolo abbiamo visto concretizzarsi in artisti più giovani. L’esempio San Giovanni ha aperto una finestra su determinate problematiche nell’opinione pubblica. È però, forse, ancora più importante che lo faccia pubblicamente un personaggio del genere, appartenente a una data generazione.

Riportiamo infine delle informazioni utili. Ecco le data fissate che sono cancellate e verranno rimborsate: