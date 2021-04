Palinsesti Rai estate: cosa cambia, chi resta e chi va

editato in: da

Con l’arrivo dell’estate la Rai ridefinisce i palinsesti. Cosa cambia? Chi resta e chi va? Secondo quanto riporta Davide Maggio potrebbe essere cancellato il programma C’è Tempo per, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, che sarebbe dovuto tornare nei mesi estivi.

Novità anche per La Vita in Diretta Estate, dove starebbe per sbarcare Gianluca Semprini di nuovo al timone del contenitore pomeridiano dopo la sua esperienza nel 2018. Accanto a lui ci potrebbero essere Emma D’Aquino oppure Laura Chimenti, entrambe ancora in trattativa con l’azienda di viale Mazzini. Negli obiettivi della produzione ci sarebbe l’idea di allungare La Vita in Diretta Estate, garantendo la messa in onda per tutto il pomeriggio e dividendo lo show in due parti: la prima dedicata al costume e la seconda con un ampio spazio all’informazione.

A Uno Mattina invece potrebbe sbarcare Roberto Poletti, pronto a tornare anche nel palinsesto autunnale. Davide Maggio anticipa inoltre che per Uno Mattina Estate ci sarebbe in atto uno scontro fra Stefano Coletta e il TG: nel primo caso a spuntarla potrebbe essere Giorgia Cardinaletti, nel secondo alla guida della trasmissione potrebbe arrivare Barbara Capponi.

Nel frattempo per Rai Uno si preparano mesi di repliche, con il ritorno delle grandi fiction e degli show che hanno appassionato il pubblico nel corso della stagione invernale. A partire da giugno infatti andranno in onda Doc – Nelle tue mani, la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli ambientata in ospedale, fra amori e drammi, che presto tornerà con una seconda stagione. I telespettatori rivedranno anche le prime due stagioni de L’Amica Geniale, la serie dei record tratta dai romanzi di Elena Ferrante, non mancheranno inoltre i grandi show come The Voice Senior, grande scoperta di Antonella Clerici, Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, e Top Dieci di Carlo Conti. Previste su Rai Uno inoltre le repliche dei programmi di Alberto Angela e di SuperQuark, quelle della fiction Vivi e lascia vivere di Elena Sofia Ricci, e Bella Da Morire con Cristiana Capotondi.