Doc e The Voice: cambia la programmazione estiva di Rai Uno

La programmazione estiva di Rai Uno sarà all’insegna delle repliche con il ritorno in tv di Doc – nelle tue mani, con Luca Argentero, L’Amica Geniale e The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Da giugno a settembre dunque i telespettatori potranno rivedere i programmi e le fiction più amate andate in onda negli ultimi mesi.

Il lunedì sera saranno disponibili le prime due stagioni della serie L’Amica Geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Terminata la fiction sarà la volta di Cristina Capotondi con Bella da morire. Il mercoledì invece, sino al 9 giugno, andranno in onda le puntate del programma di Alberto Angela, seguito da SuperQuark. Il giovedì invece è previsto il ritorno di Doc – Nelle tue mani, il medical drama con Luca Argentero e Matilde Gioli che ha registrato un enorme successo, così tanto che la seconda stagione sarebbe già in preparazione. Dal 19 agosto invece nello stesso giorno ci sarà La vita promessa.

Il venerdì su Rai Uno la programmazione estiva lascerà spazio ai grandi show che hanno tenuto compagnia al pubblico, come Top Dieci con Carlo Conti e Canzone Segreta con Serena Rossi. Il sabato invece sarà il giorno dedicato a The Voice Senior di Antonella Clerici, che ha portato a casa un grande successo con questa sfida, e A grande richiesta. La domenica, infine, ci saranno le repliche di Vivi e lasci vivere con Elena Sofia Ricci. Fra gli eventi inediti previsti su Rai Uno si segnalano Assisi con il cuore, previsto il 6 giugno, e Una voce per Padre Pio il 4 luglio.

Nella programmazione estiva di Rai Uno ci saranno soprattutto gli eventi sportivi con le partite degli Europei. Il 6 giugno sarà la volta degli europei U21, in seguito arriverà la competizione continentale dall’11 giugno all’11 luglio. La Rai offrirà in chiaro 27 migliori partite del torneo e gli highlights giornalieri per tutti i altri match. A settembre invece gli appassionati di calcio potranno vedere tutte le partite della nazionale valide per la qualificazione ai Mondiali 2022.