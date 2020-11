editato in: da

Luca Argentero si emoziona su Instagram per l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani. L’attore ha seguito il finale della serie da casa sua in compagnia di Cristina Marino. La modella e influencer ha immortalato il momento girando alcuni video. Nelle clip apparse nelle Stories, Cristina ammette di essersi commossa, poi inquadra l’attore che sembra molto emozionato.

“Quando una cosa finisce è sempre triste – ha spiegato Luca -, ma torneremo”. Dopo l’enorme successo di Doc – Nelle tue mani infatti gli sceneggiatori stanno già scrivendo le nuove puntate della serie. Il finale di stagione è stato seguito da 8 milioni e mezzo di telespettatori, un vero e proprio record per Argentero che ora è proiettato sulla seconda stagione dello show. Le prossime puntate sono già state confermate, per la gioia dei fan e di Cristina Marino che ha ammesso di seguire sempre la fiction.

Poco prima dell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero si era raccontato a Repubblica. “L’orgoglio grande è stato riuscire a scommettere su una storia incredibile e quando si tratta di una storia vera è incredibile un pizzico in più – aveva detto -. Poi riuscire a cambiare un po’ il registro. Io ho amici insospettabili che confessavano di non accendere la tv da anni e invece si sono intrappolati nella visione di Doc, gente che non ha mai visto la tv in quindici anni […] Dopo un po’ di anni barri le caselline: la commedia divertente fatta, la serie fatta, ho fatto un piccolo supereroe, ho fatto il documentario d’arte, il dramma. Ammetto che rispetto alla mia passione da spettatore c’è un’enorme casellina che appartiene al passato del cinema italiano che è il western e che secondo me sarebbe bello riproporre oggi e non mi dispiacerebbe”.

Argentero sta vivendo un periodo particolarmente felice, sia per quanto riguarda la carriera che la vita privata. L’attore infatti è diventato papà da pochi mesi grazie alla compagna Cristina Marino che ha dato alla luce la piccola Nina Speranza. La coppia non potrebbe esser più innamorata e ha confessato di sognare le nozze che, secondo le ultime indiscrezioni, arriveranno presto.