Ascolti tv dell’1 febbraio: Luca Argentero in Doc-Nelle tue mani 3 è nei guai

Fonte: Ansa Luca Argentero

Giovedì 1 febbraio torna in prima serata su Rai 1 Luca Argentero con Doc – Nelle tue mani 3 e deve ancora una volta affrontare Terra Amara su Canale 5.

Negli episodi Fantasmi e Salto nel buio di Doc – Nelle tue mani 3 si mette male per Luca Argentero. Infatti, le sedute con Enrico mettono in discussione la capacità professionali del Dott. Fanti. Agnese coglie poi l’occasione per fermarlo nella ricerca sul suo passato. In reparto intanto è ricoverato il fratello di Giulia (Matilde Gioli). A seguire, Doc capisce come trovare la donna che sta cercando, mentre Riccardo (Pierpaolo Spollon) in ospedale affronta un indisciplinato trainer. Damiano deve vedersela con il ricovero di una modella, fidanzata del fratello.

A Dritto e Rovescio, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, viene dato ampio spazio al caso di Ilaria Salis, la docente milanese trattenuta in carcere a Budapest da quasi un anno le cui immagini in un’aula di tribunale con mani e piedi legati e un guinzaglio hanno fatto il giro del mondo, insieme alla lettera in cui racconta le sue condizioni di vita in prigione. Paolo Del Debbio intervista il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in merito alle proteste degli agricoltori, al Green Deal e alla tutela del cibo made in Italy.

Prima serata, ascolti tv dell’ 1 febbraio: Doc – Nelle sue mani 3 stravince

Su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 3 incolla al piccolo schermo 5.100.000 spettatori pari al 27.4% di share mentre su Canale 5 Terra Amara piace a 2.866.000 spettatori con uno share del 15.3%; su Rete 4 Dritto e Rovescio raggiunge 938.000 spettatori (6.4%), su Rai 3 Splendida Cornice interessa a 859.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia 1 Io sono nessuno appassiona 1.198.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Rai 2 L’intruso ottiene 438.000 spettatori pari al 2.2%. Su La7 Piazzapulita interessa 823.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 2 piace a 401.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Nove Comedy Club – Teo Mammucari in “Sarà capitato anche a voi” piace a 292.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati dell’1 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.579.000 spettatori (21.8%); Affari Tuoi interessa a 5.452.000 spettatori pari al 25% di share; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.656.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 678.000 spettatori con il 3.1% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.376.000 spettatori (6.5%); Un posto al sole piace a 1.643.000 spettatori (7.5%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.416.000 spettatori con il 6.6%, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato 632.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.535.000 spettatori (7%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 628.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 453.000 spettatori (2.1%).

Il preserale, dati dell’1 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.607.000 spettatori pari al 24% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.741.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.682.000 spettatori (18.9%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.771.000 spettatori (21.6%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (502.000 – 3.6%), Castle raccoglie 610.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 709.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.549.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.147.000 spettatori pari al 5.7% e Caro Marziano raccoglie 1.270.000 spettatori pari al 6.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 483.000 spettatori con il 3%, C.S.I. Miami si porta sui 659.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 531.000 spettatori (2.7%). Su La7 Padre Brown è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 204.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 315.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 498.000 spettatori (2.6%).