Ascolti tv del 18 gennaio: Doc – Nelle tue mani 3 e Terra Amara, la sfida continua

Fonte: Ansa Luca Argentero

Giovedì 18 gennaio su Rai 1 in prima serata va in onda Luca Argentero con Doc – Nelle tue mani 3 ed è subito sfida con Terra Amara su Canale 5. Italia 1 scende in campo con la Supercoppa, Napoli-Fiorentina.

Nuove vicende per Luca Argentero, alias Doc, che è alla ricerca di altri ricordi intuendo forse la strada da seguire, mentre Giulia affronta i problemi del reparto e quelli della sua carriera. Tra i pazienti arriva intanto un famoso travel blogger. Intanto, in ospedale è ricoverato un panettiere con strani sintomi e Riccardo affronta un caso critico. Mentre in Terra Amara è la disperazione che va in scena con Gulten e Fadik che chiedono l’aiuto di Fikret, il quale si precipita alla villa in loro soccorso.

Per chi ama i Queen, su Rai 2 va in onda Bohemian Rhapsody. Su Rete 4 l’appuntamento è con Dritto e Rovescio e su Rai 3 torna Splendida Cornice.

Prima serata, ascolti tv del 18 gennaio: Doc – Nelle tue mani 3 in trionfo

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 3 incolla al piccolo schermo 4.714.000 spettatori pari al 25% mentre su Canale 5 Terra Amara piace a 2.816.000 spettatori con uno share del 14.4%; su Rete 4 Dritto e Rovescio raggiunge 1.055.000 spettatori (6.7%), su Rai 3 Splendida cornice interessa a 829.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia 1 la Supercoppa, Napoli-Fiorentina, appassiona 3.367.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai 2 Bohemian Rhapsody ottiene 983.000 spettatori pari al 5%. Su La7 Piazzapulita interessa a 778.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze piace a 378.000 spettatori con l’1.8% nel primo episodio e 255.000 spettatori con l’1.7% nel secondo episodio. Sul Nove Katia Follesa, finché social non ci separi registra 400.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 18 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.151.000 spettatori (18.9%); Affari Tuoi interessa a 5.157.000 spettatori pari al 22.4% di share; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.495.000 spettatori pari al 15.2%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 585.000 spettatori con il 2.5% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.370.000 spettatori (6.1%); Un posto al sole piace a 1.649.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato 722.000 spettatori con il 3.2%.. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.625.000 spettatori (7.1%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raccoglie 695.000 spettatori (3.1%) . Su Tv8 100% Italia intrattiene 404.000 spettatori (1.8%).

Il preserale, dati del 18 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.441.000 spettatori pari al 23.2% mentre L’Eredità ha conquistato 4.752.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.790.000 spettatori (19.7%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.828.000 spettatori (21.8%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (514.000 – 3.8%), Castle raccoglie 601.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 852.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.490.000 spettatori (13.1%). Blob segna 1.007.000 spettatori pari al 4.9% e Via dei Matti n°0 raggiunge 932.000 spettatori pari al 4.3%.

Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 578.000 spettatori (2.8%). Su La7 Padre Brown è visto da 142.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 310.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 551.000 spettatori (2.9%).