Tutto pronto per la messa in onda di Doc 3 – Nelle tue mani, tra le fiction più apprezzate del panorama televisivo degli ultimi anni. Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Giacomo Giorgio e non solo stanno per tornare.

Prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 11 gennaio, tra tematiche delicate, evoluzioni personali, ricordi di un passato doloroso e nuovi personaggi. I fan non vedono l’ora e sperano già che questo non sia il passo d’addio al personaggio di Andrea Fanti.

Doc 3, trama, cast e location

Doc 3 – Nelle tue mani è composta da 8 puntate. Otto appuntamenti in prima serata su Rai 1 che, come gli amanti delle fiction italiane ben sanno, si traducono in due episodi per volta, per un totale di sedici.

In questa terza stagione, dopo le tante difficoltà personali della seconda, vedremo Andrea Fanti fare i conti con il suo nuovo ruolo. Ricopre infatti l’incarico di primario, il che comporta tutta una serie di sfide a dir poco complesse. Non è la sua prima volta, certo, ma riconquistare tutto ciò dopo quanto gli è accaduto, è un traguardo incredibile.

Oggi è un uomo diverso, destabilizzato dai ricordi che lentamente affiorano. Questi affondano le radici in quei dodici anni che sembravano ormai perduti per sempre. Nel cast spazio a Sara Lazzaro, Marco Rossetti e Federico Lentini, tra gli altri, oltre agli interpreti già citati. Le riprese della serie si sono svolte tra Roma, Formello e Milano, sfruttando il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l’Università Campus Bio-Medico di Roma per le riprese ospedaliere.

Nuovi personaggi

Nei prossimi episodi di Doc 3 vedremo l’inserimento di nuovi personaggi. Si tratta di specializzandi come Martina Carelli, interpretata da Laura Cravedi. Spazio poi a Federico Lentini, che ha il volto di Giacomo Giorgio. Nel cast hanno trovato spazio anche Elisa Wong, che interpreta Lin Wang, così come Aurora Peres e Diego Ribon, rispettivamente nei panni di Barbara e Alberto Bramante.

Concentriamoci su tre di loro, che sono quelli che avranno maggior spazio nel corso delle puntate trasmesse:

Martina Carelli – Donna molto intelligente e determinata, prima della sua famiglia a frequentare l’Università, il che le fa sentire il peso di enormi aspettative. Molto empatica e attenta ai suoi pazienti, nasconde un segreto che potrebbe far crollare tutto intorno a lei. Quella che indossa è soltanto una maschera di perfezione, al punto da mettere in crisi Riccardo;

– Donna molto intelligente e determinata, prima della sua famiglia a frequentare l’Università, il che le fa sentire il peso di enormi aspettative. Molto empatica e attenta ai suoi pazienti, nasconde un segreto che potrebbe far crollare tutto intorno a lei. Quella che indossa è soltanto una maschera di perfezione, al punto da mettere in crisi Riccardo; Federico Lentini – Figlio di uno dei più rinomati oculisti di Milano. Ha sempre frequentato le migliori scuole e le compagnie di un certo livello. Nel suo futuro c’è la clinica del padre, che intende rilevare. Il genitore gli ha però posto una condizione: laurea con il massimo dei voti e un periodo di tirocinio in diversi reparti specialistici, tra cui uno dei più rinomati d’Italia, quello di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Tutto ciò non ha però grande valore per lui, che non pensa quasi ad altre che alla bella vita, che lo distrae da un privato difficoltoso;

– Figlio di uno dei più rinomati oculisti di Milano. Ha sempre frequentato le migliori scuole e le compagnie di un certo livello. Nel suo futuro c’è la clinica del padre, che intende rilevare. Il genitore gli ha però posto una condizione: laurea con il massimo dei voti e un periodo di tirocinio in diversi reparti specialistici, tra cui uno dei più rinomati d’Italia, quello di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Tutto ciò non ha però grande valore per lui, che non pensa quasi ad altre che alla bella vita, che lo distrae da un privato difficoltoso; Lin Wang – Nata e cresciuta a Milano, questa giovane specializzando ha origini cinesi. I suoi genitori hanno una catena di grandi magazzini, intorno alla quale ruota la loro intera vita. Lei ha però altri piani per sé e sogna di fare il medico fin da giovanissima, in seguito a un malore della madre. Mantiene un grande riserbo sul suo privato con i colleghi, che la considerano molto timida. Soltanto Federico si rende conto della sua maschera.