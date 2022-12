Luca Argentero si ferma: “Il mio impegno più importante”. Ma torna per “Doc 3”

Fonte: IPA Luca Argentero, la pausa in famiglia prima di "Doc 3"

Ci sono momenti della vita che meritano una pausa, perché quelli che ci si appresta a vivere sono gli impegni più importanti. E lo sa bene Luca Argentero che ha deciso di fermarsi per un po’ per dedicarsi alle persone più importanti: Cristina Marino, la figlia Nina Speranza e il bimbo che stanno aspettando. Una pausa che si interroperà, però, per tornare sul set con le riprese di Doc 3 previste per la prossima Primavera.

Luca Argentero, perché si ferma con gli impegni di lavoro

Gli impegni professionali in questi anni per Luca Argentero sono stati tantissimi, ricchi di soddisfazioni e che lo hanno portato sulla cresta dell’onda. È lui stesso ad ammetterlo in un’intervista a La Stampa in cui ha raccontato di essere felice: “Mi sento in colpa a dirlo, ma io, a dire la verità, ho vissuto questo periodo fuori sinc. Sia sul piano personale che su quello professionale questi ultimi sono stati anni incredibili”.

E c’è da dire che, se si guarda alla sua carriera, si nota che è costellata di successi. Ma le più grandi soddisfazioni sono quelle relative alla sua vita privata. Con Cristina Marino ha messo al mondo Nina Speranza, si sono sposati, sono in attesa di un secondo figlio. Insomma tanta bellezza, tanti momenti speciali.

Ed è proprio per quello che ora si prende un periodo di pausa. A La Stampa ha spiegato: “Nei prossimi 4 mesi devo fare il papà e il marito, il mio impegno più importante è quello. Poi, in Primavera, inizierà la terza stagione di Doc, fino ad allora ho intenzione di vivermi questo momento meraviglioso. I bambini sono talmente belli, qualsiasi difficoltà mi appare superabile”.

Al di là del lavoro, quindi, Luca Argentero in questo momento è concentrato sulla sua famiglia. Un bel messaggio, in un mondo in cui sembra che la performance, il talento e il successo siano i valori più importanti.

Luca Argentero non nasconde la gratitudine per quello che ha costruito, ma sa anche che la famiglia e gli affetti contano di più. Anche se in passato ha dato la priorità alla sfera professionale, guardando indietro ha ammesso: “Non mi sono mai preso troppo sul serio, ho sempre giocato a fare questo lavoro, c’è stato un momento in cui ho investito nel mestiere tutto il mio tempo e le mie risorse, ed è stato allora che ho iniziato a crederci veramente”.

E adesso però il suo approccio al lavoro è diverso: “Oggi è diverso, l’ago della bilancia si è spostato e vivo la mia professione con grande distacco, come forse mai prima d’ora, perché la vita mi ha fatto regali incredibili. Tutto il tempo che passo lontano da casa e dalla mia famiglia mi sembra tempo rubato a quello che mi interessa davvero. Anzi, faccio sempre più fatica a stare fuori, immagino come sarà quando ci saranno due bimbi piccoli. Questo è un mestiere bello, divertente, privilegiato, ma è anche fatto di lontananze”.

Luca Argentero, gli impegni professionali e di famiglia

Ma intanto gli impegni professionali sono diversi. Il primo gennaio Luca Argentero sarà al cinema con il film I migliori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, pellicola a episodi che lo vedrà protagonsta di quello dedicato alla festività di San Valentino. Poi in Primavera sarà la volta di Doc 3, infatti in quel periodo prenderanno il via le riprese. La messa in onda? Luca Argentero in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni aveva spiegato: “Non prima del 2024. L’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime”.

Sul piano privato, invece, l’attore e la moglie Cristina Marino sono in attesa del secondo figlio, che sarà un maschietto, la nascita è prevista per la Primavera. Il 2023 di Luca Argentero si prospetta ricco di novità.