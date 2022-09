Luca Argentero papà bis: Cristina Marino incinta dopo Nina Speranza

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Luca Argentero e Cristina Marino sono in attesa del secondo figlio. La coppia ha voluto fare il suo annuncio su Instagram, con una foto a dir poco romantica: sono insieme alla piccola Nina Speranza, e finalmente stanno per coronare il loro sogno. La notizia non giunge del tutto inaspettata, dal momento in cui la Marino aveva ammesso che l’idea di allargare la famiglia era nei loro progetti.

Luca Argentero papà bis, Cristina Marino è incinta: l’annuncio su Instagram

“Io, te, Nina e una nuova luce…”, poche parole, ma che emozionano. Ed è così che su Instagram, con uno scatto suggestivo, Luca Argentero e Cristina Marino hanno voluto dare la notizia, insieme alla loro Nina Speranza. Il sogno di dare un fratellino o una sorellina alla piccola è finalmente realizzato. Dopo una vacanza all’insegna del relax e dell’amore puro, è arrivato il momento di condividere con i fan la lieta novella. E non c’è niente di più emozionante.

Al momento non si conosce il genere, ma nella foto è impossibile non notare il pancino della Marino. Una tenera foto di famiglia, e non è nemmeno la prima che condividono degli scatti della loro calda estate. I giorni di relax sono trascorsi tra mare, sole, famiglia e soprattutto la gioia per il momento più bello.

Da quando stanno insieme – il loro è stato un vero colpo di fulmine – hanno realizzato tutti i loro sogni d’amore. Si sono sposati in gran segreto il 5 giugno 2021, e la notizia è stata condivisa dal sindaco di Città della Pieve: da sempre, Argentero e la Marino sono estremamente riservati e non amano pubblicare dettagli privati. Ed è forse anche per questo che hanno mantenuto il segreto sulla gravidanza per un po’ di tempo.

Il desiderio di maternità di Cristina Marino: il sogno di allargare al famiglia

“L’amore. La cura. La passione. La condivisione”. Così ha descritto la loro vita quotidiana Cristina Marino, con uno spaccato ben preciso: ogni giorno si sostengono e supportano a vicenda, si amano, si scelgono. Sebbene non siano troppo dediti alla condivisione di fatti intimi e privati, la Marino aveva ammesso a Confidenze l’idea di voler allargare la famiglia. “Ci piacerebbe”.

La sfera privata della coppia non è mai stata chiacchierata, né dai giornali né da loro stessi, che hanno sempre voluto proteggere la piccola Nina Speranza dal flash dei fotografi. In effetti, anche le foto di famiglia sono sempre state pubblicate in un certo modo: il volto della piccola non è mai stato condiviso in primo piano.

Hanno saputo costruire la loro famiglia sul rispetto, sull’unione e sulla tranquillità. E adesso è il momento di accogliere un nuovo bebè: la felicità della coppia è alle stelle. Un altro sogno ricercato e alla fine realizzato. Adesso è tempo di stare insieme, e di concentrarsi sul nuovo nascituro, oltre che sulla piccola Nina. Per il lavoro c’è tempo, e del resto Argentero stesso aveva ventilato l’ipotesi di ritirarsi dalle scene. Sicuramente, almeno per il momento, l’attore di Doc – Nelle tue mani si concentrerà sull’amore che lo circonda.