Cristina Marino, il sogno di allargare la famiglia con Luca Argentero: “Ci piacerebbe”

Per Cristina Marino anche quella del 2022 è un’estate all’insegna della famiglia. Sì, c’è il lavoro, che procede a gonfie vele, ma sui social c’è anche tanto amore, casa, momenti di grande felicità da trascorrere con gli affetti più cari. In particolare il marito Luca Argentero e la figlia, la piccola Nina Speranza che di recente ha festeggiato i suoi due anni.

E non manca anche il sogno di allargare la famiglia, come lei stessa ha confidato.

Cristina Marino, un altro figlio? La sua risposta

Una lunga chiacchierata in occasione di un’intervista per il magazine Confidenze, durante la quale Cristina Marino non solo ha parlato del lavoro (oltre a essere un’attrice è anche un’imprenditrice grazie al suo metodo di allenamento Befancyfit) ma anche della famiglia e di quel rapporto con la natura e con l’Umbria il luogo dove lei e il marito hanno una casa, ma anche quello che hanno scelto per e loro nozze.

Al giornale ha raccontato: “L’Umbria per me è una terra magica. Luca e io passiamo molto tempo qui, in campagna, dove abbiamo una casa. Entrambi amiamo il contatto con la natura e ci piace dedicarci al nostro piccolo orto”.

E i post condivisi su Instagram lo raccontano molto bene. Ci sono scatti che riprendono l’orto, ma anche brevi video in cui si vede la famiglia alle prese con la cura del loro angolo di pace. Ci sono Nina Speranza e Cristina Marino che lavorano tra le piantine, ma c’è anche Luca Argentero che raccoglie. A corredo di questi piccoli frame di vita quotidiana, le parole che raccontano uno spaccato di vita: “L’amore. La cura. La passione. La condivisione”.

Alla rivista ha raccontato del lavoro, ma anche della sua estate all’insegna dell’amore. Quello per il marito e quello per la figlia. Nina Speranza è il frutto del bellissimo e profondo sentimento che la lega al marito Luca Argentero. I due ogni tanto si dedicano parole che riflettono il loro sentimento, anche se sono abbastanza riservati per quanto concerne tutto ciò che riguarda la loro sfera privata.

E che il loro legame sia speciale lo testimonia anche la confessione che la Marino ha fatto a Confidenze sull’ipotesi di allargare la famiglia: “Ci piacerebbe”.

Cristina Marino, l’amore per Luca Argentero e per la figlia

Se si scorre il profilo Instagram di Cristina Marino, oltre ai tanti scatti relativi al suo lavoro, ci sono anche foto e parole che mostrano l’amore che la unisce al marito Luca Argentero e alla figlia Nina Speranza.

Piuttosto riservati sulla loro sfera privata e molto attenti a proteggere la privacy della piccola, ogni tanto si lasciano andare a parole speciali che sono lo specchio del loro grande amore. O a immagini che mostrano qualcosa di più dei momenti trascorsi insieme, come le recenti vacanze in famiglia.

Dediche e foto che raccontano di un lato più romantico e privato, di giornate speciali da passare assieme fatte di tanti piccoli momenti bellissimi e unici. E chissà se prima o poi a questa già bellissima famiglia si aggiungerà qualcuno in più.