Luca Argentero e Cristina Marino: le vacanze in famiglia, tra bikini strepitosi e giri in bicicletta

Relax, sole, mare, giri in bicicletta e bikini pazzeschi: Luca Argentero e Cristina Marino si stanno godendo qualche giorno di riposo in famiglia, a Forte dei Marmi, e raccontano le loro giornate su Instagram. Sopratto Cristina Marino che ha pubblicato alcuni bellissimi scatti e un breve video che trasmette felicità condivisa.

Una vacanza in famiglia, dopo gli ultimi mesi molto impegnativi dal punto di vista lavorativo.

Luca Argentero e Cristina Marino, vacanza in famiglia: relax al mare

I giri in bicicletta con la piccola Nina Speranza nel seggiolino, le giornate in spiaggia sotto il sole di giugno, momenti da trascorrere assieme e molto preziosi. Luca Argentero e Cristina Marino si stanno godendo il meritato relax, istanti da passare in famiglia e da fermare con foto o video. Come quello che vede Luca Argentero alle prese con una biciclettata insieme alla figlia che di recente ha festeggiato i due anni. E come ogni papà, anche lui, per farla divertire dondola mentre pedala.

Poi ci sono i bikini, strepitosi, sfoggiati da Cristina Marino che con il suo fisico scolpito sta bene davvero con tutto.

Nelle immagini condivise sul suo profilo Instagram ne indossa due: il primo è un classico triangolo, a fantasia floreale, con un laccetto legato sul busto. Il secondo è un due pezzi semplicissimo, giallo e molto sgambato.

Cristina Marino indossa anche un cappello intrecciato di paglia, di piccole dimensioni, ma che riesce a coprirle i viso dai raggi diretti del sole e dalle scottature.

E per lei si tratta di un oggetto amato: infatti nella didascalia a corredo delle immagini ha scritto: “Noi. io. Il mare, la mia passione per i cappelli.”

Negli scatti si vede anche Nina Speranza, ritratta di schiena, infatti i genitori hanno deciso di non mostrarla sui social. La piccola indossa un vestitino a quadretti nei colori del crema e del grigio.

Momenti preziossisimi da trascorrere in famiglia e di cui condividono qualche piccolo istante anche con i loro fan.

Luca Argentero e Cristina Marino, una coppia che fa sognare

E Luca Argentero e Cristina Marino sono senza dubbio una coppia che fa sognare. Entrambi bellissimi, tutti e due di talento, schivi il giusto per proteggere la propria sfera privata. Ma non solo, perché ciò che maggiormente li fa seguire e apprezzare come coppia, è il rapporto sincero e pieno di amore che li lega.

Un aspetto che emerge anche dalle dediche che si scambiano via social e che tutte le volte sono intrise di emozione. Come quando, in occasione del compleanno della modella e attrice, il marito ha publicato su Instagram una foto che li ritrae felici accompagnata da parole che sono una promessa: “Auguri amore mio. Festeggeremo per il resto della nostra vita”.

Dediche che svelano il lato più romantico di entrambi e il grande supporto che si danno reciprocamente nei momenti importanti: dai successi di lavoro alle notizie più dolorose e difficili.

Marito e moglie, innamorati come non mai, che a ogni scatto privato rivelano la bellezza e la potenza del loro rapporto speciale. Ora i momenti di relax, a Forte dei Marmi: la Versilia è una delle mete più amate dai vip durante l’estate. E anche loro l’hanno scelta per le vacanze.

