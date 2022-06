Luca Argentero, gli auguri pieni d’amore a Cristina Marino che fanno emozionare

Cristina Marino, il look pazzesco per Le fate ignoranti (con dichiarazione per Luca Argentero)

Una coppia affiata, bellissima, che regala emozioni: Luca Argentero e Cristina Marino sono profondamente uniti e non mancano di raccontarlo anche attraverso i social. Nonostante siano entrambi abbastanza riservati, i momenti speciali vengono celebrati anche con i fan. Proprio come è accaduto in occasione del compleanno di Cristina Marino, che il marito ha festeggiato con auguri pieni d’amore che fanno emozionare.

Poche parole, ma quelle giuste, per esprimere un sentimento unico e potente.

Luca Argentero, gli auguri di compleanno dolcissimi per Cristina Marino

Nata il 31 maggio del 1991, Cristina Marino ha festeggiato i suoi 31 anni. Un traguardo bellissimo a cui è arrivata circondata dall’amore. A raccontarlo è stata lei stessa attraverso un post sul suo profilo Instagram in cui ha pubblicato una foto che la ritrae bambina. Una smorfia divertita, quello sguardo sempre profondo, che è un suo tratto distintivo, e un messaggio a se stessa che ha il sapore delle cose belle: “30+1• SFRONTATA dal 1991 – ha scritto – . Auguri a me, e a quella bambina sognatrice e un po’ impertinente… Oggi festeggio quei sogni realizzati, e l’amore che è, e rimane il motore di tutto”. Una dedica che racconta come, l’attrice e modella, stia vivendo un periodo importante e pieno di cose belle della propria vita.

E l’amore è il sentimento che esprimono anche le parole del marito Luca Argentero che ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero che li ritrae assieme. A corredo ha scritto una dedica che fa emozionare, perché parla di quel per sempre a cui solo il vero amore fa pensare: “Auguri amore mio. Festeggeremo per il resto della nostra vita”.

Tantissimi i like e i commenti, anche di personaggi del mondo dello spettacolo, che si sono stretti intorno a Cristina Marino per celebrare il giorno speciale del suo compleanno. E, tra le risposte a questa bellissima dedica, non poteve mancare quella della diretta interessata, che ha replicato: “Tu sei il regalo più grande”.

Luca Argentero e Cristina Marino, quell’amore che fa sognare

Sarà che sono entrambi bellissimi e di successo, sarà che i loro sguardi sono lo specchio del sentimento che li lega, ma Luca Argentero e Cristina Marino vivono quell’amore che fa sognare.

Insieme da ormai diverso tempo, negli ultimi anni la loro relazione si è evoluta. Prima hanno accolto in famiglia la loro primogenita, la piccola Nina Speranza che di recente ha festeggiato i suoi due anni. Poi hanno deciso di sposarsi con una cerimonia civile a Città del Pieve in Umbria.

Momenti speciali che hanno condiviso con i follower, ma anche supporto nelle sfide lavorative. Li abbiamo visti sfilare sui red carpet, elegantissimi e affiatati, li abbiamo visti sfoggiare look matchy matchy e scambairsi parole e baci bellissimi. Come dimenticare la dedica che Cristina Marino ha scritto in occasione della premiere della serie tv Le fate ignoranti per il marito? A corredo dello foto condivise su Instagram aveva scritto: “Luca Argentero è Massimo. Mi sono innamorata anche di lui”.

Un amore bellissimo, potente e unico. Due persone di successo e impegnate. Entrambi bellissimi. Tutto questo ha contribuito a renderli una delle coppie più amate e ammirate.