Luca Argentero e Cristina Marino sposi, le nozze in sidecar in Umbria

Luca Argentero e Cristina Marino, dall’incontro sul set alla figlia Nina: storia di un amore

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati. La notizia arriva a sorpresa direttamente dal Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, luogo che hanno scelto per coronare il loro sogno d’amore. La cerimonia si è tenuta nella sala della giunta del Comune nel pomeriggio di sabato 5 giugno

La celebrazione è stata per pochi intimi. La sala speciale del centro umbro è stata allestita per accogliere gli sposi, due testimoni e il fotografo, chiamato a immortalare il momento che ricorderanno per tutta la vita.

Le nozze si sono celebrate in gran segreto per il pubblico ma non per gli abitanti di Città della Pieve, che li hanno più volte visti passare in sidecar in segno di festeggiamento. Il noto centro umbro fa così il pieno di eventi, accogliendo personalità di spicco del mondo dello spettacolo ma anche il Premier Draghi, che in questi giorni si trova nella sua residenza in città insieme all’inseparabile moglie.

Risini non ha, quindi, nascosto la felicità per quest’avvenimento così atteso e rilevante per la sua città: “Un evento importante, perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare, è ormai iscritto anche all’anagrafe ed è pievese a tutti gli effetti”.

E aggiunge:

“In più ha scelto di sposarsi qui e questo ci riempie di orgoglio: è stato bello per me poterlo portare a matrimonio insieme a Cristina e anche commovente perché ho visto il loro l’entusiasmo”.

Secondo indiscrezioni, sembrerebbe che il Sindaco sia stato invitato proprio da Argentero per un breve aperitivo prima della cerimonia. In seguito, tutti hanno raggiunto il Comune per l’ultimo atto da fidanzati e per iniziare una nuova vita insieme – da marito e moglie – insieme alla loro figlia Nina Speranza.

L’annuncio delle nozze era stato dato nel mese di marzo, ma non erano state annunciate date precise. Cristina Marino aveva invece ribadito di volere una cerimonia estremamente privata, come accade per la loro vita quotidiana che tengono saldamente lontana dai riflettori.

Luca Argentero e Cristina Marino fanno coppia fissa da molti anni e sono diventati genitori di Nina Speranza il 20 maggio del 2020. Il matrimonio, celebrato tra le meraviglie dell’Umbria, è stato riservato a pochissimi intimi che hanno potuto condividere con loro una nuova gioia, che hanno vissuto alla presenza della loro amata primogenita.