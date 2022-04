L’amore vero, quello talmente forte da far venire voglia di raccontarlo e condividerlo. Luca Argentero su Instagram ha lasciato senza parole Cristina Marino con una dedica speciale, che ha toccato il cuore dei tantissimi fan della coppia.

Perché a volte non servono grandi dichiarazioni, ma basta un’immagine a raccontare quello che si prova.

Luca Argentero su Instagram: lascia senza parole Cristina Marino

Luca Argentero ha condiviso un bellissimo scatto della moglie Cristina Marino, bellissimo non per la posa perfetta o per le luci giuste, ma per quello che vuole raccontare. Infatti la foto pubblicata sul suo profilo Instagram è leggermente sfocata e mostra l’attrice e modella in posa, con un leggero sorriso sulle labbre, sotto delle luci che compongono una scritta: “Come posso non amarti”. Se questo non bastasse, l’attore ha aggiunto nella didascalia il simbolo dell’infinito.

Nessun bisogno di aggiungere altro, perché il sentimento è racchiuso tutto lì. E lo sa bene Cristina Marino che ha commentato solo con un “tu”, accompagnato da un cuore.

I due attori hanno un legame bellissimo, che ogni tanto raccontano condividendo qualche scatto di momenti privati sui social. Attraverso Instagram, loro che comunque sono molto riservati, mostrano la gioia di stare insieme: dalle vacanze, ai momenti trascorsi in famiglia con la picccola Nina Speranza. Istanti speciali, tra gli ultimi uno scatto tutti e tre assieme, accompagnato da un semplice cuore.

Quello che traspare da tutte queste foto, da questi piccoli istanti di vita che condividono con i fan, è sempre il sentimento speciale che li lega e che li rende una delle coppie più ammirate e amate del mondo dello spettacolo. E questo si vede anche dai tantissimi mi piace e commenti che ha ottenuto lo scatto pubblicato dall’attore che vede come protagonista la moglie

Luca Argentero e Cristina Marino, tra amore e carriera

Per entrambi gli ultimi anni sono stati ricchi di soddisfazioni, sia del punto di vista della loro relazione che del lavoro. Dopo l’arrivo della prima figlia (Nina Speranza nata a maggio del 2020) i due sono convolati a nozze il 5 giugno 2021 a Città del Pieve in Umbria. In tutto questo tempo si sono supportati a vicenda anche dal punto di vista della carriera, che per antrambi procede a gonfie vele. Cristina Marino si è dedicata a molti progetti, tra cui l’apertura di Befancyfit e la stesura di un libro sul metodo. Luca Argentero ha macinato successi tra teatro e televisione. Al momento, dopo l’ultima trionfale stagione di Doc – Nelle tue mani, è tra i protagonisti della serie tv Le fate ignoranti.

Bellissimi e molto fashion. Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia alla moda, anche quando sfoggiano bellissimi look matchy – matchy. Tra gli ultimi quello in occasione della premiere di Le fate ignoranti, dove hanno sfilato entrambi in total black. Con tanto di dedica (romanticissima) di lei per l’attore. Cristina Marino, infatti, condividendo le foto scattate sul red carpet della premiere, ha scritto: “Luca Argentero è Massimo. Mi sono innamorata anche di lui”.

Parole profonde e importanti, proprio come quelle che l’attore ha dedicato alla moglie.