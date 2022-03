Doc – Nelle tue mani, la terza stagione si farà: cast e quando andrà in onda

Cristina Marino, luna di miele in bikini con Luca Argentero

Si sono spente le telecamere sulla seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie Rai con Luca Argentero e Matilde Gioli. Un bel cast, una trama attualissima, intrecci e colpi di scena hanno fatto di questo progetto una fiction di successo, che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso puntata dopo puntata. E la terza stagione si farà, per la gioia di tutti coloro che attendono di conoscere cosa accadrà ai loro personaggi preferiti.

Doc – Nelle tue mani 3, cosa sappiamo

Lux Vide, la casa di produzione della fortunata serie, ha già annunciato la terza stagione di Doc – Nelle tue mani e, come riporta Fanpage in un’intervista agli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, anche la fase di scrittura è già iniziata.

Tra le anticipazioni più interessanti lo sviluppo del personaggio di Andrea Fanti, il medico interpretato da Luca Argentero: gli sceneggiatori hanno spiegato al sito di news che i telespettatori lo vedranno nel ruolo di primario. Per quanto riguarda la sfera personale, hanno aggiunto che ci sono delle idee ma sono ancora da valutare. Se la seconda stagione ha visto il cast di attori alle prese con la pandemia, i due sceneggiatori hanno affermato che la terza potrebbe “esplorare un nuovo inizio per ognuno di loro”.

Tra le altre anticipazioni interessanti per i fan della serie, che Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno raccontato a Fanpage, anche il fatto che – per il momento – tutti i personaggi conosciuti sono ancora presenti e che ci saranno nuovi ingressi.

Doc – Nelle tue mani 3, cast

Quindi a quanto pare il cast della serie è confermato, ritroveremo quindi Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, la serie si ispira alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, Matilde Gioli che continuerà a interpretare Giulia Giordano. Ma quali sono, invece, i personaggi che non torneranno? Attenzione a leggere questa parte se non si vogliono anticipazioni.

Assente Silvia Mazzieri la specializzanda Alba infatti non sarà nella terza stagione, in attesa del suo primo figlio, così come non ritroveremo l’attore Gianmarco Saurino nelle vesti di Lorenzo Lazzarini.

Tra i personaggi la cui presenza è in forse, dal momento che i possibili sviluppi narrativi li potrebbero anche vedere in altri luoghi, ci sono Gabriel (Alberto Malanchino) ed Elisa (Simona Tabasco), che – come riporta Davide Maggio – dopo le nozze pare che debbano partire insieme per l’Etiopia.

Doc – Nelle tue mani 3, quando andrà in onda

Sulla messa in onda della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani è ancora tutto da decidere. Infatti se gli sceneggiatori si sono messi da poco al lavoro sulla stesura dei nuovi copioni, ci vorrà un po’ di tempo prima che si possa passare alle riprese. Hanno però spiegato: “Le riprese inizieranno nel 2023”.

Quindi il messaggio tra le righe per i tantissimi fan del medical drama è di armarsi di tanta pazienza, perché si dovrà attendere ancora un po’ per conoscere gli sviluppi e le nuove storie che affronteranno i personaggi. E per chi soffre di malinconia nei confronti di Doc – Nelle tue mani c’è sempre la possibilità di fare binge watching delle vecchie puntate su Rai Play.