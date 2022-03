Doc – Nelle tue mani 2, anticipazioni sul finale: terrà col fiato sospeso

Myriam Catania e Cristina Marino, le mogli famose di Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani 2 è una delle fiction di maggior successo di questa stagione televisiva, ma ancora non è stata confermata la produzione della terza serie. Il suo pubblico è col fiato sospeso e rimarrà in questa condizione anche dopo l’imminente finale di stagione, in onda il 17 marzo. Ecco qualche anticipazione di ciò che accadrà al dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, e i suoi colleghi.

Doc – Nelle tue mani 2: il finale che terrà col fiato sospeso il pubblico

La serie Doc – Nelle tue mani ha raccolto record di ascolti in queste due stagioni, avvicinando un pubblico sempre maggiore. Luca Argentero e il resto del cast sono entrati nelle case degli italiani in un momento molto difficile, durante la pandemia, riuscendo ad appassionarli e a tenere loro compagnia.

Per questo c’è grande attesa per il finale di stagione che però, secondo le indiscrezioni e i primi spoiler, lascerà l’amaro in bocca ai più affezionati della serie. Ma cosa accadrà quindi nella puntata del 17 marzo?

Il Doc Andrea Fanti ha tenuto a lungo la sua squadra all’oscuro di ciò che era successo durante l’emergenza Covid. In questa ultima puntata la verità verrà a galla quando la dottoressa Tedeschi (Alice Arcuri), una volta scoperta l’anomalia dell’utilizzo delle bombole d’ossigeno, costringerà il protagonista a raccontare la verità sulla scomparsa di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino). Andrea si prenderà la responsabilità dell’accaduto, nel tentativo di proteggere la figlia Carolina (Beatrice Grannò), “colpevole” di aver assecondato il desiderio di Lorenzo di cedere la sua bombola dell’ossigeno alla compagna di stanza, in preda a una grave crisi respiratoria.

Questo avrà certamente delle pesanti conseguenze nel rapporto tra il Doc e il direttore sanitario Umberto Caruso (Massimo Rigo), che fin dalle prime puntate ha messo i bastoni tra le ruote, cercando di impedirgli di tornare ad essere primario nel reparto di Medicina Interna.

Intanto per gli amanti dei buoni sentimenti, anche l’amore sarà al centro di questo finale. Le coppie più amate sono quelle formate da Giulia (Matilde Gioli) e il dottor Cesconi (Marco Rossetti), che sembrano finalmente fidarsi l’uno dell’altra, e la passione di Elisa (Simona Tabasco) per Gabriel (Alberto Malanchino), nonostante sia tornato in Africa. Carolina riuscirà a fare chiarezza tra le sue emozioni?

Cosa accadrà dopo queste rivelazioni? Il pubblico avrà tutte le risposte che aspetta o dovrà attendere i presunti nuovi episodi? Sintonizzatevi su Rai Uno per scoprirlo.

Si farà Doc – Nelle tue mani 3?

Dopo questo finale resterà certamente ancora una domanda attesa: Doc – Nelle tue mani tornerà per una terza stagione? Per ora tutto tace, ma visti gli ascolti non ci sarebbe un motivo per non continuare. Sono tante le vicende dei protagonisti ancora da sviluppare, e il pubblico ormai affezionato vuole nuovi episodi.

Molto probabilmente dopo la fine della serie Lux Vide e Rai Fiction annunceranno i progetti futuri, che ormai dovrebbero essere solo una formalità. Si aspettano conferme o smentite ufficiali. Secondo quanto rivelato dal settimanale Nuovo, che è certo del ritorno della fiction Rai, Luca Argentero e Matilde Gioli faranno certamente ancora parte del cast.