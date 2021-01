Perché è famoso Gianmarco Saurino, Nico di Che Dio ci aiuti 6

editato in: da

Gianmarco Saurino è fra i protagonisti più amati di Che Dio ci aiuti 6, fiction in cui veste i panni di Nico. Classe 1992, è nato a Foggia e sin da piccolo ha iniziato a interessarsi alla recitazione. Ha frequentato il Teatro sperimentale Limoni in Puglia, in seguito, a soli 19 anni, si è trasferito a Roma diplomandosi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nella Capitale, Gianmarco Saurino ha iniziato a farsi notare come attore, realizzando numerosi spettacoli teatrali. In seguito ha esordito al cinema, ma il vero successo è arrivato nel 2017 quando l’attore pugliese ha ottenuto il ruolo di Nico in Che Dio ci aiuti. Nella fiction Rai, Saurino ha recitato accanto a Elena Sofia Ricci, Cristiano Caccamo, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo, diventando da subito un volto molto amato dal pubblico. Dopo aver ottenuto il ruolo dell’avvocato Nico Santopaolo, l’artista è apparso in altre serie tv, come C’era una volta allo Studio Uno e Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada. Infine è approdato nella fiction Doc – Nelle tue mani, dove ha vestito i panni di Lorenzo Lazzarini accanto a Luca Argentero.

“Ho sempre lavorato a teatro, ho la mia compagnia, i miei tempi e molto spesso, almeno per ora, ho la possibilità di scegliere cosa portare in scena – ha raccontato a ComingSoon -. C’è un gusto nello scegliere i progetti perché il teatro ha una fase di prova, è molto più artigianale rispetto alla fabbrica del cinema e della televisione. Le serie, nelle quali io ho avuto la fortuna di lavorare in questi ultimi anni, sono delle fabbriche infinite. Sono davvero tanti mesi di lavoro in cui si gira tanto e riuscire a mantenere la concentrazione per tanti mesi e sempre molto alta non è facile e questo si impara solo col tempo e con l’esperienza”.

L’attore è piuttosto schivo e non parla spesso della sua vita privata. In passato si era parlato di una possibile love story con Diana Del Bufalo, sua collega di set in Che Dio ci aiuti. Una relazione prontamente smentita da entrambi. Saurino ha infatti rivelato di essere single e di non sognare, almeno per ora, una storia d’amore.