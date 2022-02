Silvia Mazzieri è incinta: l’annuncio di Alba Patrizi di Doc su Instagram

Pancioni vip del 2022

La “famiglia” di Doc-Nelle tue mani si allarga: Silvia Mazzieri, l’attrice che interpreta Alba Patrizi nella fortunata serie di Rai1, ha annunciato di aspettare il suo primo bambino dal compagno Yari Gugliucci. Il pancione in bella vista è apparso sul profilo Instagram della 29enne pisana, teneramente abbracciata proprio dal fidanzato. “Il mio regalo più grande Voi”: questa è la frase con cui Silvia Mazzieri ha ufficializzato il lieto evento che ha ovviamente elettrizzato i fan dell’attrice.

Silvia Mazzieri: la scelta non casuale del post Instagram

Silvia Mazzieri non ha scelto una data qualsiasi per l’annuncio della sua gravidanza su Instagram. Il 23 febbraio, infatti, è anche il giorno del suo compleanno, quindi ha deciso di festeggiare i 29 anni in modo speciale. Il post è stato accolto subito da una pioggia di like (quasi 20mila), per non parlare dei commenti e soprattutto degli auguri dei fan e dei colleghi. Tra i tanti like spicca quello di Luca Argentero con cui condivide il set di Doc-Nelle tue mani, diventato da poco papà di una bambina. Silvia Mazzieri e Yari Gugliucci sono sempre stati molto riservati sulla loro relazione e anche i particolari della gravidanza non sono stati resi noti. La dolce attesa dell’attrice toscana sembra comunque in una fase avanzata, come si intuisce dalla foto social.

Chi è Yari Gugliucci, il fidanzato di Silvia Mazzieri

Come Silvia Mazzieri, anche il compagno Yari Gugliucci da cui aspetta un bambino, è un attore. I due non hanno mai svelato come si sono conosciuti, ma l’unica cosa certa è che la coppia ha 19 anni di differenza. Originario di Salerno, Gugliucci ha alle spalle una lunga carriera con tante e importanti partecipazioni cinematografiche e televisive. In particolare, negli ultimi anni ha fatto parte dei cast di molte serie del piccolo schermo, come ad esempio Furore, La vita promessa, I bastardi di Pizzofalcone e Luce dei tuoi occhi. Al cinema, invece, è stato diretto da Lina Wertmüller in Ferdinando e Carolina, da Federico Zampaglione in Nero bifamiliare e da Alessandro Siani nel cortometraggio Mister Felicità.

Il momento magico di Silvia Mazzieri

Quello che sta vivendo Silvia Mazzieri è un vero e proprio momento magico, non solo dal punto di vista sentimentale. L’attrice pisana fa parte del cast di Doc-Nelle tue mani dalla prima stagione: nella fiction Rai veste i panni della specializzanda in medicina Alba Patrizi, uno dei personaggi che lavora al fianco del protagonista Andrea Fanti.

Questo comunque non è il suo primo ruolo importante nel piccolo schermo. In effetti è apparsa in film, cortometraggi e altre serie tv di successo. Ad esempio ha fatto parte del cast di Braccialetti rossi interpretando il ruolo di Bella, ma è stata anche uno dei volti di Provaci ancora prof (era uno degli studenti della scuola) e Il Paradiso delle signore: proprio in quest’ultima fiction interpretava Silvana Maffeis, una commessa con la passione per la recitazione, un ruolo che le calzava a pennello visto che il cinema ha segnato il suo destino fin da quando era giovanissima. A 18 anni, infatti, Silvia Mazzieri ha partecipato a Miss Italia, conquistando proprio la fascia di Miss Cinema.

Anche se la coppia che forma con Yari Gugliucci è molto riservata, i fan non vedono l’ora di conoscere altri dettagli sulla gravidanza.