Doc-Nelle tue mani 2: nuovi personaggi, trama e quando va in onda

Il Dottor Fanti è pronto a tornare. Dopo il grande successo riscosso con la prima stagione, Doc-Nelle tue mani 2 prova a bissare il successo inaspettato della prima con una nuova stagione che vede ancora Luca Argentero vestire i panni di Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico al quale un colpo di pistola ha cancellato 12 anni di vita.

La produzione è ancora quella blasonata di Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Beniamino Catena e Giacomo Martelli. La fiction si ispira alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, intervenuto più volte per complimentarsi per l’ottimo lavoro svolto dagli sceneggiatori e dal protagonista che si è calato perfettamente nei panni dell’eroe originale.

Doc-Nelle tue mani 2, chi sono i nuovi personaggi

Un nuovo e sgradito ospite è atteso tra le corsie del Policlinico. Si tratta del Covid-19, dal quale non si poteva prescindere se l’intenzione era quella di dare un matrice veritiera al racconto. Dopotutto, è anche quello che si aspetta il pubblico. Il protagonista è ispirato a una persona reale ed è quindi naturale che la storia sia costruita su esperienze che attingono dall’attualità.

Al cast consolidato, che è il primo responsabile del grande successo della serie, si aggiungono altri personaggi. Tra i nomi dei nuovi protagonisti compare quello di Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri), virologa e donna dall’animo indipendente che trova ancora difficoltà a relazionarsi col mondo esterno. Nella seconda stagione di Doc, rappresenta l’antitesi di Andrea Fanti, del quale si era innamorata ai tempi dell’università, proprio come Agnese, la donna che poi sposerà.

Grande attesa, invece, per Giusy Buscemi, volto e forma di Lucia Ferrari, psicologa esperta nel trattamento dei disturbi post traumatici. Infine, Marco Rossetti interpreta Damiano Cesconi, un medico deluso dal Sistema Sanitaria Nazionale e pronto a voltare pagina con una nuova esperienza professionale.

La trama

Andrea Fanti torna in corsia con un futuro impensabile di fronte a sé: una pandemia mondiale pronta a mietere milioni di vittime. Come tutti i medici italiani, anche lui affronterà l’emergenza Covid-19 senza mai indugiare e con il chiaro obiettivo di tornare alla normalità. È qui che la posta in gioco si fa più alta, perché non sarà chiamato solo a proteggere se stesso e i suoi pazienti ma anche l’intero reparto medico che vorrebbe tornare a dirigere.

L’obiettivo è quello di salvare le vite ma anche il futuro del suo lavoro. Dopo l’arresto di Marco Sardoni, il nuovo primario ha intenzione di trasformare il reparto in un presidio di vigilanza contro le future pandemie. Fanti interviene così per instradare il suo collega verso una medicina che sia più umana, senza perdere il rapporto con il paziente che resta fondamentale nonostante la paura del contagio. Capisce così che è arrivato il momento di lottare per riprendersi il suo ruolo.

Ed è qui che torna a farsi largo il suo incidente e quello che ha comportato, compreso il vuoto di memoria lungo 12 anni e nel quale sono anche inclusi i progressi fatti in quell’arco di tempo. Non solo. Andrea Fanti dovrà fare i conti con un terribile senso di colpa per qualcosa che è accaduto nel momento peggiore dell’emergenza e che tutti cercano di tenere nascosto.

Doc-Nelle tue mani 2, quando va in onda

La nuova stagione di Doc-Nelle tue mani 2 va in onda in prima serata su Rai1, alle 21,25, ogni giovedì dal 13 gennaio. Le puntate totali sono 7, l’ultima prevista per il 3 marzo. Saltano gli episodi del 3 febbraio, data nella quale è prevista la terza serata del Festival di Sanremo 2022, con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus.

Il cast

Nel cast di Doc-Nelle tue mani 2: Luca Argentero (Andrea Fanti) Matilde Gioli (Giulia Giordano) Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Simona Tabasco (Elisa Russo), Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Alberto Malanchino (Gabriel Kidane), Elisa D’Eusanio (Teresa Maraldi), Beatrice Grannò (Carolina Fanti), Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini), Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni (Enrico Sandri), Alice Arcuri (Cecilia Tedeschi), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Gaetano Bruno.