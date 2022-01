Matilde Gioli va a convivere con Alessandro: “Pronta a diventare mamma”

Chi è Matilde Gioli, protagonista di Doc – Nelle tue mani

Doc Nelle tue mani, uno dei grandi successi targati Rai è appena tornato sul piccolo schermo. Oltre al protagonista Luca Argentero, tra i personaggi più amati c’è Giulia Giordano, la dottoressa interpretata da Matilde Gioli.

La serie non ha portato fortuna all’attrice milanese soltanto dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale.

È durante una pausa delle riprese della fiction, infatti, che ha conosciuto Alessandro Marcucci, l’uomo che le ha rubato il cuore e l’ha spinta a prendere una decisione importante: lasciare la sua città natale per trasferirsi a Roma e iniziare una convivenza con quella che Matilde considera la sua anima gemella.

Voglia di maternità

C’è anche un altro indizio che fa capire che la relazione è diventata ancora più seria. L’attrice 32enne ha confessato di essere pronta a diventare mamma, un desiderio che ha da sempre. In effetti viene da una famiglia numerosa e ha condiviso la sua infanzia con una sorella e due fratelli.

Non è la prima volta che Matilde Gioli parla di maternità. Di recente ha annunciato di voler congelare i propri ovuli, sottolineando di avere il desiderio di una eventuale gravidanza anche in età matura e con maggiore tranquillità.

Chi è Alessandro Marcucci

L’amore è entrato all’improvviso nella vita di Matilde Gioli, anzi quasi per caso. Dopo due anni da single, ha conosciuto il suo attuale compagno, un incontro molto particolare.

Mentre si trovava a Roma per lavoro, ha deciso di concedersi una passeggiata a cavallo per rilassarsi tra una ripresa e l’altra di Doc Nelle tue mani. Su internet ha trovato proprio il numero di telefono di Alessandro, un insegnante di equitazione che per lavoro si occupa di cavalli dal carattere impegnativo. Da quel giorno i due sono diventati inseparabili e lui è riuscito a conquistarla come nessun altro uomo era stato capace di fare. Alessandro è anche un grande appassionato di sport, in particolare sci e motocross, mentre sulla sua vita privata mantiene il massimo riserbo, caratteristica che lo accomuna a Matilde.

La coppia è uscita allo scoperto la scorsa estate, complice la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Proprio in questa occasione, durante i festeggiamenti hanno deciso di pubblicare la loro prima foto insieme sui social, per poi apparire sempre più affiatati in alcuni eventi pubblici.

La carriera di Matilde Gioli

Classe 1989, milanese Doc, Matilde Gioli ha scoperto la sua passione per la recitazione mentre stava completando gli studi universitari che l’hanno poi portata a laurearsi in filosofia. Proprio nel periodo in cui studiava, ha esordito al cinema con il film Il capitale umano di Paolo Virzì per poi prendere parte a diverse produzioni di successo e alcune fiction televisive che l’hanno fatta diventare sempre più celebre.

Ha preso parte all’acclamata serie Gomorra e alla produzione Rai Di padre in figlia, poi è arrivata la grande occasione con Doc Nelle tue mani in cui veste i panni di una dottoressa del reparto di medicina interna. Il suo personaggio, Giulia Giordano, le somiglia molto: ha infatti un carattere schivo e riservato che la porta a distinguere nettamente la vita privata dal lavoro.