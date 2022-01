Domenica In, Luca Argentero e l’amore per Cristina: la sua “persona giusta”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Luca Argentero ci ha regalato una bella emozione, parlando del suo amore per la moglie Cristina Marino. Dalla loro storia, è nata una meravigliosa bambina, Nina Speranza, il cui nome è un omaggio alle nonne, due angeli custodi. Così le ha definite l’attore, che dalla Venier si è messo un po’ a nudo, ripercorrendo il primo incontro con Cristina, la sua “persona giusta“.

Domenica In, Luca Argentero: l’amore per Cristina Marino

Ci sono persone che, quando le vedi per la prima volta, ti comunicano sin da subito qualcosa. In cuor tuo, sai che ti trovi di fronte all’anima gemella, che va ben oltre il colpo di fulmine, l’attrazione o il desiderio di saperne di più. Ed è quello che è successo a Luca Argentero e che ha raccontato a Domenica In: quando ha incrociato lo sguardo della Marino, tutto è cambiato nella sua vita.

“Cristina è la donna più bella che io abbia mai visto. E il nostro incontro è stato un po’ come uno sliding doors: è stato fulminante. Come in teoria forse deve succedere. Del resto, siamo animali: la persona giusta la senti da subito”. La coppia si è sposata il 5 giugno a Città della Pieve in Umbria, con una cerimonia da favola.

E, anche se Argentero non crede nelle cose che nascono con il tempo, sentiva che Cristina era speciale. Soprattutto, che insieme avrebbero potuto generare qualcosa di più grande, così come è stato, per la nascita di Nina Speranza. Tuttavia, Nina è stata un’aggiunta: Cristina aveva ammesso in un’intervista che lei e Luca erano già una famiglia, perché si sentivano tale.

La nascita di Nina Speranza

“Nina è una creatura meravigliosa, speciale, ma nulla sarebbe così speciale se non fosse per Cristina. È una donna incredibile, si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. E da noi è nata Nina Speranza, un gioiello di inestimabile valore”. Un arrivo che la coppia ha fortemente desiderato, e che li ha resi ancor più uniti. Soprattutto, innamorati della bambina, che, in base a quanto ha raccontato Luca a Domenica In, è unica perché non solo è bellissima, ma perché dispensa sempre sorrisi, portando il sole in ogni giorno della loro vita.

Doc 2, torna la fiction con Luca Argentero

L’attesa è quasi finita: il 13 gennaio possiamo finalmente ritrovare in prima serata Doc – nelle tue mani, la seconda stagione della fiction con Luca Argentero. Ci attende una trama molto complessa, dove assisteremo alle avventure del dottor Andrea Fanti. La stagione affronterà anche una tematica quanto mai attuale: la Pandemia di Covid-19.

A riguardo, Luca Argentero ha detto: “In qualche modo ognuno di noi è cambiato dall’inizio di questa pandemia e quello che proviamo a fare con la fiction è raccontare come questa cosa ha avuto un impatto sulle nostre vite. Per i medici è stato tutto più difficile”. Non vediamo l’ora di scoprire i nuovi episodi, ma soprattutto è stato bello emozionarci con Argentero e il suo amore per Cristina a Domenica In.