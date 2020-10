Luca Argentero e Cristina Marino parlano di Nina Speranza e del secondo figlio

editato in: da

Cristina Marino e Luca Argentero: la prima estate da genitori con Nina Speranza

Luca Argentero e Cristina Marino si confessano sulla figlia Nina Speranza e sulla possibilità di allargare la famiglia. L’attore è intervenuto nell’ultima puntata di Che tempo che fa, raccontando le sue giornate, fra il set e le coccole alla figlia nata pochi mesi fa. La piccola è nata lo scorso maggio e ha portato una gioia immensa nella vita dei due attori.

Su Instagram la coppia ha condiviso spesso foto della bambina senza mostrare però mai il volto. Argentero ha raccontato che Nina Speranza non assomiglia a nessuno dei due. “Ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi”, ha spiegato Luca, mentre Cristina ha aggiunto: “La cosa che fa più ridere è che, io bionda e lui moro, lei ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi. Non si capisce”. L’ex marito di Myriam Catania ha quindi aggiunto: “Il primario del gemelli mi spiegava che circa l’1% dei bambini nel mondo non sono figli dei genitori, io spero che non sia il caso di Nina…”.

Luca e Cristina sono apparsi molto felici e sereni. “Prima non ero mai stato felice, adesso sì”, ha rivelato l’artista 42enne che non vede l’ora di sposare la compagna. “Mi volevo sposare prima, ma c’è stata la pandemia. Appena risolviamo questo problema globale, lo facciamo”, ha detto. Nel frattempo la coppia si gode l’amore per Nina Speranza. “Lui è un papà incredibile, è il mammo di casa”, ha raccontato la Marino. “Cambio i pannolini, sono campione mondiale di bagnetto, campione europeo di cambio della tutina”, ha aggiunto Luca.

“Cosa farà Nina da grande?”, ha chiesto poi Fabio Fazio e Argentero ha svelato un dettaglio curioso sulla figlia: “Un amico astrologo ci ha fatto il quadro astrale e ci ha detto che sarà una donna che lascerà il segno anche oltre il confine nazionale. Potrebbe essere una grande scrittrice, ne sarei felice”. Poco prima di chiudere l’intervista, la coppia ha parlato anche della possibilità di allargare la famiglia. “Ho detto che mi piacciono moltissimo le famiglie numerose e ho promesso che mi applicherò affinché Nina abbia un fratello o una sorellina”, ha concluso Cristina Marino.