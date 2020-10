Verissimo, Cristina Marino conferma le nozze con Argentero e parla della seconda gravidanza

editato in: da

La bellissima Cristina Marino è di nuovo a Verissimo, ma questa volta senza il pancione: l’attrice è stata ospite di Silvia Toffanin per aggiornare il pubblico sulla sua vita da neomamma insieme al compagno Luca Argentero, raccontando così tante novità.

Un vero e proprio viaggio tra tante emozioni quello di Cristina, che ha raccontato come ha vissuto il parto con il sorriso, ma anche con tanta paura. Un’esperienza che è valsa davvero la pena, a detta della stessa attrice, che le ha regalato Nina Speranza, la piccola nata a fine maggio 2020.

Ho avuto la fortuna enorme per due giorni di avere Luca accanto. Mi ricordo che appena Nina è uscita, Luca ha detto ‘è bellissima’. È stato incredibile. È stata un’emozione inspiegabile. Ero completamente frastornata, ma ricordo l’istante in cui mi hanno dato Nina, ho dimenticato la paura e il dolore che avevo provato.

Cristina è davvero innamorata del suo Luca, tanto che non ha perso occasione per elogiarlo, in quanto un papà incredibile: “Luca è un mammo. Credo che a 40 anni diventare papà per un uomo è il coronamento di una vita già stupenda – ha dichiarato l’attrice -. Quando sono tornata a casa dopo il parto, mi ha fatto trovare una serie di regali. Luca è speciale nelle sorprese, credo sia un’anima unica. Chiunque lo incontri vede la sua luce, la sua bellezza.”

Nina, dunque, non ha fatto altro che coronare una storia d’amore che era già meravigliosa. Cristina e Luca, infatti, si sono conosciuti sul set della pellicola Vacanze ai Caraibi per poi ritrovarsi diverso tempo dopo. Da quel momento la loro love story ha preso il decollo senza mai fermarsi.

Dalla convivenza alla nascita della primogenita, manca all’appello solo il matrimonio. Ma anche a questo, Luca e Cristina ci hanno già pensato: l’attrice, infatti, ha ammesso di aver ricevuto la proposta dal compagno all’inizio della gravidanza, ma hanno poi dovuto rimandare per via dell’emergenza sanitaria.

Prima che io partorissi, Luca aveva deciso a sorpresa di fare un matrimonio, però poi hanno chiuso l’Italia ed è saltato. Con calma ci sposeremo prima della prossima estate. Mi piacerebbe che fosse una festa d’amore.

L’attrice milanese, inoltre, ha confermato a Silvia Toffanin quello che lei aveva già dichiarato in una vecchia intervista, ovvero il suo desiderio di allargare la famiglia con altri bambini: “Presto Nina avrà un fratellino o una sorellina. Non lo faremo subito, ma fra un po’ ci applicheremo.”